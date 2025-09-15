Sparhelt és stelázsi: ha lelassítanál, téged is vár az Aranyló Göcsej – Íme a jobbnál jobb őszi kínálat!

Zala vármegye legnagyobb kulturális és közösségi rendezvénye, a Göcseji Dombérozó nyári szellemiségében valósul meg, ami azt jelenti, hogy „emberi léptékű találkozásokkal, a fenntartható lassúság élményével és a göcseji vendégszeretet bensőséges közegével” találkozhat a résztvevő. Az Aranyló Göcsej programjai között a régmúltat felidézve sparhelten és kemencében készülnek a hagyományos göcseji ételek, a stelázsi polcain befőttek, aszalványok és friss termények sorakoznak. A szüreti felvonulások zenével, tánccal és rigmusokkal idézik fel a régi hagyományokat, a termelői piacokon helyi ízek várják a látogatókat, az aszalónapok pedig bepillantást engednek a gyümölcsök feldolgozásának titkaiba. A szüreti hangulatot tovább fokozza a kiviszüret Kustánszegen, amely igazi különlegességnek számít, írja az Aranyló Göcsej csapata szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményében.

Az Aranyló Göcsej programjai során az Aszalka Porta is várja az érdeklődőket. Legközelebb szeptember 27-én tudhatunk meg többet a szilvaaszalásról.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Az Aranyló Göcsej programjai Zalalövőn is várnak

A Göcseji Skanzen és a Göcseji Múzeum négy alkalommal mutatja be a szőlőhegyek hagyományait, a présházak, a szüret és a közösségi élet régi mindennapjait, hogy a látogatók átélhessék a zalai “hegyek” hangulatát, így például a héten, szeptember 16-án, kedden 15 órakor várják az érdeklődőket először. Az idei évben a nyári dombérozáshoz először csatlakozott Zalalövő, a város az Aranyló Göcsejben is több hétvégén kínál programokat: kézműves foglalkozásra várják a gyerekeket és a felnőtteket, a falusi vendégasztal keretében házi készítésű finomságokat - többek között buktát és kemencés csülköt - kóstolhatnak, valamint a már hagyományos Zalai Murcifesztivál sem marad el. Zalalövőn a héten szeptember 19-20-21-én a Berkenyés Kuckó várja kézműves foglalkozásokkal az érdeklődőket. Szeptember 20-án, szombaton a Nagylengyeli Termelői Piac és Kézműves Vásárra látogathatunk 9-12 óra között. Ugyancsak szombaton 11 órakor kezdődik a VIII. Pálfiszegi Szüreti Felvonulás. Szombaton 12 órakor a Derékszegi Zöld Túra indul a Barlahida Tópart mellől.

Az Aranyló Göcsej programjai folyamatosan bővülnek, és idén először a dombérozás nemcsak nyáron és ősszel, hanem télen és jövő tavasszal is kínál majd programokat. A szervezők már most készülnek a fontos jubileumra, 2026 nyarán ugyanis a X. Göcseji Dombérozóra várják a látogatókat. A Göcseji Dombérozó ideje alatt elindított fotó- és szépirodalmi pályázatra továbbra is várják az alkotásokat, valamint a túrázók a kincskereső és a geocaching vándorládákat kereshetik fel ősszel is. A pályázatokra és a kísérő programokban való részvételre szeptember 30-ig van lehetőség. Részletes program a www.gocsejidomberozo.hu oldalon és a FB- és Instagram-oldalon található.