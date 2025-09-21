2 órája
Áramszünetekkel terhelt hétnek nézünk elébe! Ideig-óráig számos zalai településen szünetelni fog a szolgáltatás!
Karbantartási, helyreállítási és fejlesztési munkálatokat sokaságát végzi a jövő héten Zalában az E-On Hungária Zrt. Emiatt számos településen kell hosszabb-rövidebb ideig tartó, vagy akár több napos áramszünetre számítaniuk a fogyasztóknak.
Zalaegerszegen a hét valamennyi munkanapján lesz áramszünet, ezeket azonban eltérő okok miatt kell a szolgáltatónak elrendelnie, s a város különböző pontjait érintik. Hétfőn 8 és 16 óra között a megnövekedett ügyféligények kielégítése érdekében dolgoznak az E-On Hungária Zrt. munkatársai. Ezek a munkálatok a Jákum Ferenc, a Munkácsy, a Mészáros Lázár, a Sütő és a Várkör utcákat, a Deák, Kazinczy és Piac teret, illetve a Kertvárosban a Babits, Hegyalja és Pesti Barnabás utcákat – beleértve ez utóbbi kettő garázssorait is –, továbbá a Pálóczi Horváth Ádám utcai garázssort érintik. Ugyancsak hétfőn, 8 és 15.30 óra között egy gyengeáramú hálózat kiépítése miatt a Sólyom utcában, az Erzsébethegyhez tartozó Erzsébethegyi úton és Kápolna szeren, a Szenterzsébethegyen, valamint a Kápolnahegyen kapcsolják le a szolgáltatást.
További áramszünetek Zalaegerszegen
Kedden és szerdán, mindkét 8 és 16 óra között hálózat karbantartás lesz a zalai vármegyeszékhelyen, ez a Gógánhegyet és az ahhoz közeli részeket, nevezetesen a Gógánvölgyi, Harmat és Rozmaring utcákat, illetve a Gógánhegyi utat érinti. A munkálatok ugyanitt csütörtökön és pénteken 8 és 16 óra között hálózatátépítéssel folytatódnak, amely csütörtökön a Gógánvölgyi és Szélhordta utcákban, illetve a Gógánhegyi úton, pénteken pedig a Rozmaring utcában okoz áramszünetet.
Új fogyasztási hely
A vármegye három másik városát is érintik az áramszünettel járó munkálatok. Nagykanizsán hétfőn 8.30 és 13 óra között új fogyasztási helyet látnak el villamos energiával, emiatt a Vadrózsa utcában lesz áramszünet. Keszthelyen ugyancsak hétfőn, 8 és 14 óra között felhasználó kérésére kapcsolják le az áramot. A szolgáltatás átmeneti kiesésére a
- Fejér György,
- Gelencsér,
- Kastély,
- Katona József,
- Kossuth Lajos,
- Szalasztó és
- Szent Miklós utcákban kell számítani.
Zalaszentgróton, a Balatoni utcában kedden 8-tól 15 óráig a biztonsági övezetet veszélyeztető növényzet eltávolítása miatt kapcsolják le az áramot.
Biztonsági övezetet sért a növényzet
A biztonsági övezetbe belógó növényzet visszanyesése miatt másutt is lesz átmeneti áramszünet Zalában. Hétfőn 8.30 és 15.30 óra között Pusztaszentlászlón, az Ady, Alsótelep, Deák, Felsőtelep, József Attila, Kossuth Lajos, Söjtöri és Tankállomás utcákban, illetve a Kossuth téren, míg pénteken 8-tól 13 óráig Zalaháshágyon, a Petőfi utcában végeznek ilyen munkálatokat.
Hálózatátépítés, megnövekedett ügyféligény
Líszón hétfőtől hálózatátépítést végez az E-On Hungária Zrt., ezek a munkálatok szerdáig tartanak, illetve mindhárom nap 8 és 16 óra között zajlanak. Áramszünetre az Alsó és Sümegi utcákban, illetve a hozzájuk tartozó külterületi részeken kell a fogyasztóknak számítaniuk. Több napos áramszünet lesz Nagykutason és Söjtörön is. Előbbi helyen a megnövekedett ügyféligény kielégítése érdekében hétfőn 8 és 16 óra között a Hegyalja utcában, kedden és szerdán a Fő és Hegyalja utcákban, míg pénteken a községhez tartozó külterületi részeken dolgoznak a szakemberek. Söjtörön csütörtökön és pénteken 7.30 és 15.30 óra között hálózatkarbantartás miatt a barátipusztai részen kapcsolják le az áramot.
Üzemzavar-elhárítás, hálózatkarbantartás
Üzemzavar-elhárítási munkákat is végez a héten Zalában a szolgáltató. Kedden 10 és 13.30 óra között Molnári külterületi részein, többek közt a Sándor-hegyen, míg szerdán 8 és 14.30 óra között Kerkafalva és Ramocsa teljes területén, illetve Magyarföldön, a Bem, Jókai és Zrínyi utcákban lesz emiatt áramszünet. Hálózatkarbantartás miatt kedden 8.30 és 14.30 óra között Gutorföldén, a Fő utcában, a Rádiházi úton és a rádiházai lakótelepen, továbbá az Újhegyen és a Rigóhegyen, idegen károkozás helyreállítása miatt pénteken 8 és 14 óra között pedig Türjén, az Alsó és Vásártér utcákban, illetve az Urak útján szünetel a szolgáltatás.