Áramszünetekkel terhelt hétnek nézünk elébe! Ideig-óráig számos zalai településen szünetelni fog a szolgáltatás!

Zalaegerszegen a hét valamennyi munkanapján lesz áramszünet, ezeket azonban eltérő okok miatt kell a szolgáltatónak elrendelnie, s a város különböző pontjait érintik. Hétfőn 8 és 16 óra között a megnövekedett ügyféligények kielégítése érdekében dolgoznak az E-On Hungária Zrt. munkatársai. Ezek a munkálatok a Jákum Ferenc, a Munkácsy, a Mészáros Lázár, a Sütő és a Várkör utcákat, a Deák, Kazinczy és Piac teret, illetve a Kertvárosban a Babits, Hegyalja és Pesti Barnabás utcákat – beleértve ez utóbbi kettő garázssorait is –, továbbá a Pálóczi Horváth Ádám utcai garázssort érintik. Ugyancsak hétfőn, 8 és 15.30 óra között egy gyengeáramú hálózat kiépítése miatt a Sólyom utcában, az Erzsébethegyhez tartozó Erzsébethegyi úton és Kápolna szeren, a Szenterzsébethegyen, valamint a Kápolnahegyen kapcsolják le a szolgáltatást.

Áramszünetekkel terhelt hétnek néznek elébe a zalai fogyasztók.

Forrás: Pixabay

További áramszünetek Zalaegerszegen

Kedden és szerdán, mindkét 8 és 16 óra között hálózat karbantartás lesz a zalai vármegyeszékhelyen, ez a Gógánhegyet és az ahhoz közeli részeket, nevezetesen a Gógánvölgyi, Harmat és Rozmaring utcákat, illetve a Gógánhegyi utat érinti. A munkálatok ugyanitt csütörtökön és pénteken 8 és 16 óra között hálózatátépítéssel folytatódnak, amely csütörtökön a Gógánvölgyi és Szélhordta utcákban, illetve a Gógánhegyi úton, pénteken pedig a Rozmaring utcában okoz áramszünetet.

Új fogyasztási hely

A vármegye három másik városát is érintik az áramszünettel járó munkálatok. Nagykanizsán hétfőn 8.30 és 13 óra között új fogyasztási helyet látnak el villamos energiával, emiatt a Vadrózsa utcában lesz áramszünet. Keszthelyen ugyancsak hétfőn, 8 és 14 óra között felhasználó kérésére kapcsolják le az áramot. A szolgáltatás átmeneti kiesésére a

Fejér György,

Gelencsér,

Kastély,

Katona József,

Kossuth Lajos,

Szalasztó és

Szent Miklós utcákban kell számítani.

Zalaszentgróton, a Balatoni utcában kedden 8-tól 15 óráig a biztonsági övezetet veszélyeztető növényzet eltávolítása miatt kapcsolják le az áramot.

Biztonsági övezetet sért a növényzet

A biztonsági övezetbe belógó növényzet visszanyesése miatt másutt is lesz átmeneti áramszünet Zalában. Hétfőn 8.30 és 15.30 óra között Pusztaszentlászlón, az Ady, Alsótelep, Deák, Felsőtelep, József Attila, Kossuth Lajos, Söjtöri és Tankállomás utcákban, illetve a Kossuth téren, míg pénteken 8-tól 13 óráig Zalaháshágyon, a Petőfi utcában végeznek ilyen munkálatokat.