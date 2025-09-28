Áramszünetek Zalában! Nézze meg, hogy az ön települése is érintett lesz-e!

Minderről a szolgáltató adott ki tájékoztatót. Értesítőjük szerint a Zalaegerszegen zajló hálózatátépítés miatt hétfőn az Alkotmány, a Dózsa, a Hegybíró, a Nyár és a Rozmaring utcában, továbbá az Egerszeghegy területén, azon belül is a Hegyközség utcában, illetve az Egerszeghegyi és a Kispálhegyi úton, továbbá a Kispálhegyen kell áramszünetre számítaniuk a fogyasztóknak. Kedden ugyancsak az Alkotmány és Nyár utcában, illetve azok garázssorain, továbbá az Erzsébet, a Szirom és az Újhegyi utcában, valamint az Egerszeghegyi úton lesz előre tervezett áramszünet. Szerdán az Erzsébet, a Szirom és az Újhegyi utcában, valamint az Egerszeghegyi úton is folytatják a munkálatokat, de kiterjesztik azt az Ebergényi út és a Szendrey Júlia utcára, továbbá az olai városrész jelentős területére.

Karbantartások és fejlesztések miatt egyaránt lesznek áramszünetek Zalában

Forrás: Shutterstock

Áramszünetek Zalaegerszeg olai városrészében

Ez utóbbi helyszínen a

Gyár,

Hock János,

Hársfa,

Karácsony Sándor,

Móra Ferenc

Mura,

Rózsa és

Tavasz utca lesz érintett.

Csütörtökön a Béke, az Erzsébet és a Szirom utcában, valamint az Újhegyi és az Erzsébethegyi úton, pénteken pedig a Béke és a Perlaki utcában, illetve az Ebergényi úton dolgoznak az E-On Hungária Zrt. szakemberei.

Hálózatátépítés Söjtörön és Liszóban is

A Söjtörhöz tartozó Barátipusztán hétfőn 8 és 16 óra között folytatják a múlt héten is zajló hálózatátépítést, Hahóton pedig kedden kezdenek hasonló munkálatokba. Ez utóbbi szerdán is tart, s mindkét nap 8 és 16 óra között okoz áramszünetet a település alsófakosi, alsófakospusztai, fakospusztai és felsőfakosi részén. Szerdán Liszóban kezdenek hálózatátépítést, ez egészen péntekig tart, így az Alsó és Sümegi utcában az említett napokon 8 és 16 óra között szintén leállítják a szolgáltatást.

Zalalövőn új transzformátorállomást építenek ki

Zalalövőn transzformátorállomás kiépítése miatt lesz áramszünet hétfőn és kedden 8-tól 16 óráig. Ezek a munkálatok a Boróka, a Borostyán, a Cédrus, a Fenyő, a Mindszenti, a Petőfi és és a Tőzike utcát, illetve a Borostyán-tó közvetlen környékét és néhány külterületi ingatlant érintenek.