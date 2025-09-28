1 órája
Áramszünetek Zalában! Nézze meg, hogy az ön települése is érintett lesz-e!
Hálózatátépítési munkálatokat végez a jövő hét valamennyi munkanapján Zalaegerszegen az E-On Hungária Zrt. A munkálatok csak áramszünet mellett valósíthatóak meg, emiatt 8 és 16 óra között mindennap leáll a szolgáltatás a város egy részén. Áramszünetekkel járó karbantartások és fejlesztések további településeken is várhatóak a vármegyében.
Minderről a szolgáltató adott ki tájékoztatót. Értesítőjük szerint a Zalaegerszegen zajló hálózatátépítés miatt hétfőn az Alkotmány, a Dózsa, a Hegybíró, a Nyár és a Rozmaring utcában, továbbá az Egerszeghegy területén, azon belül is a Hegyközség utcában, illetve az Egerszeghegyi és a Kispálhegyi úton, továbbá a Kispálhegyen kell áramszünetre számítaniuk a fogyasztóknak. Kedden ugyancsak az Alkotmány és Nyár utcában, illetve azok garázssorain, továbbá az Erzsébet, a Szirom és az Újhegyi utcában, valamint az Egerszeghegyi úton lesz előre tervezett áramszünet. Szerdán az Erzsébet, a Szirom és az Újhegyi utcában, valamint az Egerszeghegyi úton is folytatják a munkálatokat, de kiterjesztik azt az Ebergényi út és a Szendrey Júlia utcára, továbbá az olai városrész jelentős területére.
Áramszünetek Zalaegerszeg olai városrészében
Ez utóbbi helyszínen a
- Gyár,
- Hock János,
- Hársfa,
- Karácsony Sándor,
- Móra Ferenc
- Mura,
- Rózsa és
- Tavasz utca lesz érintett.
Csütörtökön a Béke, az Erzsébet és a Szirom utcában, valamint az Újhegyi és az Erzsébethegyi úton, pénteken pedig a Béke és a Perlaki utcában, illetve az Ebergényi úton dolgoznak az E-On Hungária Zrt. szakemberei.
Hálózatátépítés Söjtörön és Liszóban is
A Söjtörhöz tartozó Barátipusztán hétfőn 8 és 16 óra között folytatják a múlt héten is zajló hálózatátépítést, Hahóton pedig kedden kezdenek hasonló munkálatokba. Ez utóbbi szerdán is tart, s mindkét nap 8 és 16 óra között okoz áramszünetet a település alsófakosi, alsófakospusztai, fakospusztai és felsőfakosi részén. Szerdán Liszóban kezdenek hálózatátépítést, ez egészen péntekig tart, így az Alsó és Sümegi utcában az említett napokon 8 és 16 óra között szintén leállítják a szolgáltatást.
Zalalövőn új transzformátorállomást építenek ki
Zalalövőn transzformátorállomás kiépítése miatt lesz áramszünet hétfőn és kedden 8-tól 16 óráig. Ezek a munkálatok a Boróka, a Borostyán, a Cédrus, a Fenyő, a Mindszenti, a Petőfi és és a Tőzike utcát, illetve a Borostyán-tó közvetlen környékét és néhány külterületi ingatlant érintenek.
Hálózatkarbantartás
Hálózatkarbantartás miatt hétfőn 8-től 15.30 óráig Kerkakutason, az Ady, a Kossuth, a Petőfi és a Rákóczi utcában lesz áramszünet. Csütörtökön 8 és 16 óra között a Molnárihoz tartozó Sándor-hegyen, a Murakeresztúrhoz tartozó Bóni-hegyen, valamint Szepetnek gyótapusztai részén kapcsolják le átmenetileg ugyanezen okból az áramot.
Vissza kell nyesni a növényzetet
Biztonsági övezetet sértő növényzet eltávolítása miatt kedden 11 és 14.30 óra között Nemesszentandráson, az Arany, a Dózsa, a Hegy, a Kossuth, a Petőfi és a Rákóczi utcában, csütörtökön 8.30 és 11 óra között Nemessándorházán, a Rákóczi utcában, illetve pénteken 8-tól 16 óráig Ozmánbükben, az Ady, a Csokonai, a Deák, a Kossuth, a Petőfi, a Rákóczi, a Teréz és Zalaegerszegi utcában, illetve külterületi ingatlanokon, valamint Vaspörben az Ady, a Bartók, a Csokonai, a Damjanich, a Deák, a Jókai, a József, a Kossuth, a Móricz, a Munkácsy, a Petőfi, a Rákóczi, a Széchenyi, a Táncsics és a Vörösmarty utcában lesz áramszünet.