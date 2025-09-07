Nincs áram a lakásban? Ne lepődjön meg, még az is lehet, hogy a szolgáltató munkatársai kapcsolták le!

Mindehhez az áramszolgáltató ad útmutatást, hiszen az E-On Hungária Zrt. már jó előre közzéteszi az előre tervezett áramszünetek helyét és pontos idejét. Tájékoztatójuk szerint Garaboncon hálózatátépítés miatt hétfőn, kedden ás szerdán, mindhárom nap 8.30 és 15.30 óra között a Bere völgyben, a településhez tartozó zártkerti ingatlanokon, valamint a környező egyéb külterületi ingatlanokon áll le a szolgáltatás. Ugyancsak hálózatátépítési munkák miatt kedden 8 és 15.30 óra között Keszthelyen, a Fodor utcában is áramszünetre kell számítaniuk a fogyasztóknak.

A szolgáltató munkatársai által végzett fejlesztések és karbantartási munkálatok csak áramszünet mellett valósulhatnak meg

Forrás: Westend61

Előre tervezett áramszünetek Nagykanizsán

Nagykanizsán hálózat karbantartás miatt szerdán és csütörtökön, 7.30 és 15.30 óra között várható előre tervezett áramszünet. A szolgáltatás kiesése azonban viszonylag kevés fogyasztót érint a dél-zalai városban, hiszen a munkálatok a kámáncsi erdészlakot, Kámáncspusztát, a Szálfa utcát, valamint a palini vasútállomást érintik. Ezekhez a munkálatokhoz kapcsolódóan – azonos időpontokban – Kámácspuszta Újudvarhoz tartozó részén, valamint az ottani vasútállomáson is áramszünet lesz.

Megnövekedett ügyféligény

A megnövekedett ügyféligény kielégítése érdekében Balatongyörökön ugyancsak két napon keresztül tartó dolgoznak, itt szerdán és csütörtökön 8 és 15.30 óra között a Becehegyen, a Becehegy-Felső, Kápolna, Panoráma, Patkó és Tél utcákban, az Eresztényi, Felső és Füredi úton, az Eresztényi dűlőn, valamint a Felső hegyen kapcsolják le átmenetileg az áramot.

Karbantartási munkálatok

Az elektromos hálózaton végzett karbantartási munkálatok miatt lesz áramszünet szerdán 8-tól 16 óráig Molnáriban, a Sándor-hegyen és a környező külterületi ingatlanokon, Murakeresztúron, a Bóni-hegyen, a Szepetnekhez tartozó Gyótapusztán, illetve Semjénháza külterületén.

Feszültségpanasz

Lentiben, a Hegy és Honvéd utcákban szerdán 8 és 12.30 óra között a biztonsági övezetet veszélyeztető növényzet visszanyesése miatt kapcsolják le az áramot. Zalaszentbalázson, a Kossuth és Pusztatető utcákban, illetve a település külterületi részein csütörtökön 8.30 és 10 óra között a feszültségpanasz elhárításán dolgoznak, míg Becsehelyen, a Dózsa és Kossuth utcákban pénteken 8.30 és 15.30 óra között a hálózat bővítése miatt lesz áramszünet.