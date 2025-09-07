szeptember 7., vasárnap

Áramszüneti információk

1 órája

Nincs áram a lakásban? Ne lepődjön meg, még az is lehet, hogy a szolgáltató munkatársai kapcsolták le!

Címkék#karbantartás#E-ON Zrt#áramszünet#fejlesztés#szolgáltatás

A fogyasztók biztonságos áramellátása érdekében a jövő héten is folytatódnak a karbantartási és fejlesztési munkálatok Zalában. Mindez azonban átmeneti áramszüneteket okoz az érintett településeken, amelyre az esetleges bosszúságok elkerülése érdekében érdemes előre felkészülni.

Gyuricza Ferenc

Mindehhez az áramszolgáltató ad útmutatást, hiszen az E-On Hungária Zrt. már jó előre közzéteszi az előre tervezett áramszünetek helyét és pontos idejét. Tájékoztatójuk szerint Garaboncon hálózatátépítés miatt hétfőn, kedden ás szerdán, mindhárom nap 8.30 és 15.30 óra között a Bere völgyben, a településhez tartozó zártkerti ingatlanokon, valamint a környező egyéb külterületi ingatlanokon áll le a szolgáltatás. Ugyancsak hálózatátépítési munkák miatt kedden 8 és 15.30 óra között Keszthelyen, a Fodor utcában is áramszünetre kell számítaniuk a fogyasztóknak

A szolgáltató munkatársai által végzett fejlesztések és karbantartási munkálatok csak áramszünet mellett valósulhatnak meg
Forrás: Westend61

Előre tervezett áramszünetek Nagykanizsán

Nagykanizsán hálózat karbantartás miatt szerdán és csütörtökön, 7.30 és 15.30 óra között várható előre tervezett áramszünet. A szolgáltatás kiesése azonban viszonylag kevés fogyasztót érint a dél-zalai városban, hiszen a munkálatok a kámáncsi erdészlakot, Kámáncspusztát, a Szálfa utcát, valamint a palini vasútállomást érintik. Ezekhez a munkálatokhoz kapcsolódóan – azonos időpontokban – Kámácspuszta Újudvarhoz tartozó részén, valamint az ottani vasútállomáson is áramszünet lesz. 

Megnövekedett ügyféligény

A megnövekedett ügyféligény kielégítése érdekében Balatongyörökön ugyancsak két napon keresztül tartó dolgoznak, itt szerdán és csütörtökön 8 és 15.30 óra között a Becehegyen, a Becehegy-Felső, Kápolna, Panoráma, Patkó és Tél utcákban, az Eresztényi, Felső és Füredi úton, az Eresztényi dűlőn, valamint a Felső hegyen kapcsolják le átmenetileg az áramot. 

Karbantartási munkálatok

Az elektromos hálózaton végzett karbantartási munkálatok miatt lesz áramszünet szerdán 8-tól 16 óráig Molnáriban, a Sándor-hegyen és a környező külterületi ingatlanokon, Murakeresztúron, a Bóni-hegyen, a Szepetnekhez tartozó Gyótapusztán, illetve Semjénháza külterületén. 

Feszültségpanasz

Lentiben, a Hegy és Honvéd utcákban szerdán 8 és 12.30 óra között a biztonsági övezetet veszélyeztető növényzet visszanyesése miatt kapcsolják le az áramot. Zalaszentbalázson, a Kossuth és Pusztatető utcákban, illetve a település külterületi részein csütörtökön 8.30 és 10 óra között a feszültségpanasz elhárításán dolgoznak, míg Becsehelyen, a Dózsa és Kossuth utcákban pénteken 8.30 és 15.30 óra között a hálózat bővítése miatt lesz áramszünet.

 

