31 perce
Lakópark nőtt ki a semmiből – egyre nagyobbra nő ez a falu Zalaegerszeg szomszédságában (galéria)
Pontosan öt évvel ezelőtt Teskándról írtuk: „Megpróbálkoztak itt is lakópark építésével, el is készült az Aquamarin, ami az összesen hét lakóparkból álló terv első lépése volt, de nem tudták folytatni a beruházást, mert jött a válság". Az Aquamarin lakópark azonban most már településrésszé terebélyesedett.
A Szent István és a Deák Ferenc utcában s környékén mintegy nyolcvan telke volt az akkor már felszámolás alatt lévő vállalkozásnak, s ezek új gazdára vártak. Méghozzá évekig, mígnem a bajai KBC Hungarya Kft. lett a tulajdonos, amely a terület áttervezése után folytatta az építkezést. "Jól jött számukra az Egerszeg közelségében rejlő potenciál és az, hogy olyan házakat kínáltak kis kerttel, amire volt érdeklődés", emlékezik vissza Sipos László polgármester. Az Aquamarin lakópark beruházása pedig új lendületet kapott.
Aquamarin lakópark: egy kisebb kertváros
Előbb csak néhány új ház nőtt ki a földből az Aquamarin lakóparkba vezető út mentén, majd a volt olai vasútállomás mögötti területen lehetett egyre több nyeregtetős otthont felfedezni. Aki régen nem járt erre, meglepődik, hiszen egy kisebb kertváros létesült a zalaegerszegi Vorhota szomszédságában. Az elsőként épült házak utcasorát már lakják, a házakon utcanév tábla is van: Vorhotai utca.
Mindenütt dolgoznak...
Jelenleg az Aquamarinhoz felvezető utca északi oldalán folyik az építkezés, a főút menti útkereszteződéstől egészen a régi lakópark kerítéséig készülnek az új házak. Mindenütt munkások szorgoskodnak, gépek dolgoznak, folyik a házak külső vakolása, szigetelése, készülnek az épületbelsők, a házak közötti térburkolatok, s így tovább. Mrekva Tamás generálkivitelező vezet körbe bennünk Simon László teskándi polgármesterrel a jókora építési területen, hiszen nem csak a Vorhota melletti részen, hanem már a domb falura néző oldalán is készültek házak.
Folytatódik az építkezés
– Több éve már annak, hogy a cégünk megkezdte itt az építkezést, s azóta az első utcákban felépült lakásokba be is költöztek a tulajdonosaik. Minden épülethez tartozik egy kis telek, garázs vagy autóbeálló, az épületek hőszivattyúsak, valamennyi lakásban helyiségenként egyedi klímaberendezést szereltünk, s a lakók tetszés szerint alakítva igényelhették az egyes lakásokat, amelyekben olyan anyagokat használtunk fel, amilyeneket ők választottak. Nézzék meg a már átadott lakásokat, ezek környezetét a tulajdonosaik ízlésük és pénztárcájuk szerint tovább alakíthatták – mutatja Mrekva Tamás a Vorhota felőli utcasort, amely mellet, egyelőre még zöld területen, tovább folytatódik az építkezés.
A domboldalt is beépítik
Mrekva Tamás azt is elárulta: már készítik elő a beruházás következő ütemét, mert, ahogy kitavaszodik, folytatjuk az építkezést, újabb utcát nyitnak.
– Ezzel párhuzamosan, a falu fölötti domboldalt is beépítjük, egészen a már megtervezett, de még beépítetlen lakópark széléig, az erdőig, ameddig már korábban megépítették az utat. A falu fölött, az utca elején elkészült három ikerházunk, amik közel száz négyzetméteresek, s ezekhez nagyobb telek is tartozik. A három ház közül az elsőbe már beköltöztek, a következő kettőt is hamarosan átadjuk, s újabb telkek terepmunkáit is megkezdték a gépeink – mutatja az egyik épület belsejét Mrekva Tamás.
Az építkezésért felelős szakember elmondja, nagyon kapósak lettek a házaik, most különösen megugrott az érdeklődés, hogy bevezették a fix, három százalékos hitelt, de jót tett az érdeklődés bővülésének, hogy elkészült az Egerszegre vezető új kerékpárút is: máris láthatóan megugrott az elektromos rollerrel járók száma.
2028-ig biztosan itt dolgoznak
– Még egy fontos körülményt meg kell említenem: a vevőink közül sokan dicsérik a teskándi iskolát, többen is azért vettek itt házat, mert a gyermekük most kezdi az iskolát, s szeretnék jó színvonalú suliba íratni. Magam békés megyei vagyok, sokfelé dolgoztam az országban. Zalában jól érezzük magunkat, bár kezdetben meglehetősen zavart okozott az építőanyagok jelentős áremelkedése, de aztán, ahogy megnőtt a beruházás igényességének híre, egyre jobb szakemberekkel szerződhetünk. Az eddig felépített százhúsz házból mindössze háromnak nincs még gazdája. Hamarosan pedig következnek az újabb és újabb házak, 2028-ig látjuk itt a feladatainkat – nyugtázza Mrekva Tamás.
Ez a lakóház építési boom újabb és újabb megoldandó gondokat szül a község vezetői számára.
Akadnak gondok is
– Ez a gyors ütemű fejlődés igazából még teljességében nem is látható gondok elé állít bennünket. Amit tudunk: egyelőre még nem látszanak a beköltözések a település létszámának növekedésében. Lehet, hogy nem jelentkeztek még be az új lakók állandó lakosnak? A falusi CSOK igénybevételéhez ezt meg kell tenniük… Ami viszont szembetűnő, az a gépjárműforgalom nagyarányú növekedése. Tény, egyre nehezebb kihajtani a lakóparkból a főútra, mert a szegekből beérkező, Egerszegre tartó autók száma is igen megugrott. A lakók az útkereszteződésben egy körforgalom megépítését szeretnék, de ehhez nincsenek forrásaink. Ráadásul az önkormányzat még semmit sem vett át üzemeltetésre. Aztán a beköltözésekkel egyidejűleg a kutyák, macskák tartásával kapcsolatosan érkeztek panaszok, ezeket a lakóknak maguknak kell megoldaniuk, mert ők választották az új környezetet, az új életfeltételeket – mondja Sipos László, majd sokkal komolyabb gondokat is megemlít, például a közintézményeik terhelhetőségét.
Mindennel számolni kell
Az emelkedő lakosságszámmal számolni kell például a bölcsődénél, az óvodánál és az iskolánál is, hiszen a beköltözők többsége fiatal, s az új lakások finanszírozásánál a gyermekvállalás is sokaknál feltétel. Gondolkozniuk kell azon, miként tudnak befogadni a mostaninál jóval több gyermeket. De jelentkeznek területhasználati problémák is. Például a domboldal beépítésével hova s hogyan vezetik el a lefolyó vizet? A közműszolgáltatóknak is végig kell gondolniuk például, hogy milyen feladat elé állítja őket a megnövekedett villanyáram igény.
– Aztán, ami nekem, mint régi teskándinak furcsa, a közösségi rendezvényekre az új részről alig érkeznek. Teskánd egy alvó falu volt mindig is, innét eljártak az emberek dolgozni, majd hazajöttek és nyugovóra tértek. Viszont vannak közös dolgaink, rendezvényeink, amelyeken számítunk, akikre csak lehet. Hiányoznak ugyanis közösségi dolgaink, mint például a játszóterek, vagy a biztonság érdekében a zebrák, hogy csak a néhányat említsek. Most 1300-an élünk Teskándon, s ilyen beköltözések mellett a statisztikai létszámunk mindössze húsz fővel emelkedett, ezért még nem is tudjuk valójában, hogy mit hoz ez a nagyarányú lakóházépítés. Akinek csak tudunk, igyekszünk segíteni, kedvezni. Például szomszédunknak, Egerszegnek is tettünk egy gesztust. Mivel a városban is van Teskándi út, mi ezért adtuk az egyik új utcánknak egy egerszegi városrész után a Vorhotai utca nevet, hogy ezzel is megtiszteljük őket – összegzi Sipos László.
Teskándi lakásépítési boomFotók: Győrffy István