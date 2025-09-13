Lakópark nőtt ki a semmiből – egyre nagyobbra nő ez a falu Zalaegerszeg szomszédságában (galéria)

A Szent István és a Deák Ferenc utcában s környékén mintegy nyolcvan telke volt az akkor már felszámolás alatt lévő vállalkozásnak, s ezek új gazdára vártak. Méghozzá évekig, mígnem a bajai KBC Hungarya Kft. lett a tulajdonos, amely a terület áttervezése után folytatta az építkezést. "Jól jött számukra az Egerszeg közelségében rejlő potenciál és az, hogy olyan házakat kínáltak kis kerttel, amire volt érdeklődés", emlékezik vissza Sipos László polgármester. Az Aquamarin lakópark beruházása pedig új lendületet kapott.

Teljes erővel folyik a Aquamarin lakópark építése. Fotó: Győrffy István

Az első utca házai. Fotó: Győrffy István

Az utca a szomszédos, egerszegi településrészről, Vorhotáról kapta a nevét. Fotó: Győrffy István

Aquamarin lakópark: egy kisebb kertváros

Előbb csak néhány új ház nőtt ki a földből az Aquamarin lakóparkba vezető út mentén, majd a volt olai vasútállomás mögötti területen lehetett egyre több nyeregtetős otthont felfedezni. Aki régen nem járt erre, meglepődik, hiszen egy kisebb kertváros létesült a zalaegerszegi Vorhota szomszédságában. Az elsőként épült házak utcasorát már lakják, a házakon utcanév tábla is van: Vorhotai utca.

A leendő tulajdonosok maguk választhatják ki a burkolóanyagot. Fotó: Győrffy István

A most készülő ütemezés tervrajza. Fotó: Győrffy István

Mindenütt dolgoznak...

Jelenleg az Aquamarinhoz felvezető utca északi oldalán folyik az építkezés, a főút menti útkereszteződéstől egészen a régi lakópark kerítéséig készülnek az új házak. Mindenütt munkások szorgoskodnak, gépek dolgoznak, folyik a házak külső vakolása, szigetelése, készülnek az épületbelsők, a házak közötti térburkolatok, s így tovább. Mrekva Tamás generálkivitelező vezet körbe bennünk Simon László teskándi polgármesterrel a jókora építési területen, hiszen nem csak a Vorhota melletti részen, hanem már a domb falura néző oldalán is készültek házak.

A lakópark gyönyörű tájban fekszik. Fotó: Győrffy István

Folytatódik az építkezés

– Több éve már annak, hogy a cégünk megkezdte itt az építkezést, s azóta az első utcákban felépült lakásokba be is költöztek a tulajdonosaik. Minden épülethez tartozik egy kis telek, garázs vagy autóbeálló, az épületek hőszivattyúsak, valamennyi lakásban helyiségenként egyedi klímaberendezést szereltünk, s a lakók tetszés szerint alakítva igényelhették az egyes lakásokat, amelyekben olyan anyagokat használtunk fel, amilyeneket ők választottak. Nézzék meg a már átadott lakásokat, ezek környezetét a tulajdonosaik ízlésük és pénztárcájuk szerint tovább alakíthatták – mutatja Mrekva Tamás a Vorhota felőli utcasort, amely mellet, egyelőre még zöld területen, tovább folytatódik az építkezés.