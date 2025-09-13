szeptember 13., szombat

Kornél névnap

21°
+26
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Házépítési boom

2 órája

Lakópark nőtt ki a semmiből – egyre nagyobbra nő ez a falu Zalaegerszeg szomszédságában (galéria)

Címkék#Aquamarin#Mrekva Tamás#utcasor#lakópark#Sipos László

Pontosan öt évvel ezelőtt Teskándról írtuk: „Megpróbálkoztak itt is lakópark építésével, el is készült az Aquamarin, ami az összesen hét lakóparkból álló terv első lépése volt, de nem tudták folytatni a beruházást, mert jött a válság". Az Aquamarin lakópark azonban most már településrésszé terebélyesedett.

Győrffy István

A Szent István és a Deák Ferenc utcában s környékén mintegy nyolcvan telke volt az akkor már felszámolás alatt lévő vállalkozásnak, s ezek új gazdára vártak.  Méghozzá évekig, mígnem a bajai KBC Hungarya Kft. lett a tulajdonos, amely a terület áttervezése után folytatta az építkezést. "Jól jött számukra az Egerszeg közelségében rejlő potenciál és az, hogy olyan házakat kínáltak kis kerttel, amire volt érdeklődés", emlékezik vissza Sipos László polgármester. Az Aquamarin lakópark beruházása pedig új lendületet kapott.

Aquamarin lakópark
Teljes erővel folyik a Aquamarin lakópark építése. Fotó: Győrffy István
Az első utca házai. Fotó: Győrffy István

 

Az utca a szomszédos, egerszegi településrészről, Vorhotáról kapta a nevét. Fotó: Győrffy István

Aquamarin lakópark: egy kisebb kertváros

Előbb csak néhány új ház nőtt ki a földből az Aquamarin lakóparkba vezető út mentén, majd a volt olai vasútállomás mögötti területen lehetett egyre több nyeregtetős otthont felfedezni. Aki régen nem járt erre, meglepődik, hiszen egy kisebb kertváros létesült a zalaegerszegi Vorhota szomszédságában. Az elsőként épült házak utcasorát már lakják, a házakon utcanév tábla is van: Vorhotai utca.

A leendő tulajdonosok maguk választhatják ki a burkolóanyagot. Fotó: Győrffy István

 

A most készülő ütemezés tervrajza. Fotó: Győrffy István

Mindenütt dolgoznak...

Jelenleg az Aquamarinhoz felvezető utca északi oldalán folyik az építkezés, a főút menti útkereszteződéstől egészen a régi lakópark kerítéséig készülnek az új házak. Mindenütt munkások szorgoskodnak, gépek dolgoznak, folyik a házak külső vakolása, szigetelése, készülnek az épületbelsők, a házak közötti térburkolatok, s így tovább. Mrekva Tamás generálkivitelező vezet körbe bennünk Simon László teskándi polgármesterrel a jókora építési területen, hiszen nem csak a Vorhota melletti részen, hanem már a domb falura néző oldalán is készültek házak.

A lakópark gyönyörű tájban fekszik. Fotó: Győrffy István

Folytatódik az építkezés

Több éve már annak, hogy a cégünk megkezdte itt az építkezést, s azóta az első utcákban felépült lakásokba be is költöztek a tulajdonosaik. Minden épülethez tartozik egy kis telek, garázs vagy autóbeálló, az épületek hőszivattyúsak, valamennyi lakásban helyiségenként egyedi klímaberendezést szereltünk, s a lakók tetszés szerint alakítva igényelhették az egyes lakásokat, amelyekben olyan anyagokat használtunk fel, amilyeneket ők választottak. Nézzék meg a már átadott lakásokat, ezek környezetét a tulajdonosaik ízlésük és pénztárcájuk szerint tovább alakíthatták – mutatja Mrekva Tamás a Vorhota felőli utcasort, amely mellet, egyelőre még zöld területen, tovább folytatódik az építkezés. 

Ezek voltak az első új építésű házak, amelyek az Aquamarin lakópark folytatásaként készültek. Fotó: Győrffy István
Új utcasor a tájban. Fotó: Győrffy István

A domboldalt is beépítik

Mrekva Tamás azt is elárulta: már készítik elő a beruházás következő ütemét, mert, ahogy kitavaszodik, folytatjuk az építkezést, újabb utcát nyitnak.

Ezzel párhuzamosan, a falu fölötti domboldalt is beépítjük, egészen a már megtervezett, de még beépítetlen lakópark széléig, az erdőig, ameddig már korábban megépítették az utat. A falu fölött, az utca elején elkészült három ikerházunk, amik közel száz négyzetméteresek, s ezekhez nagyobb telek is tartozik. A három ház közül az elsőbe már beköltöztek, a következő kettőt is hamarosan átadjuk, s újabb telkek terepmunkáit is megkezdték a gépeink – mutatja az egyik épület belsejét Mrekva Tamás. 

Az építkezés a dombtetőn is folytatódik, a már kész házak mellett ez a telek is beépítésre kerül. Fotó: Győrffy István
A dombtetőről az egész falu látszik. Fotó: Győrffy István

Az építkezésért felelős szakember elmondja, nagyon kapósak lettek a házaik, most különösen megugrott az érdeklődés, hogy bevezették a fix, három százalékos hitelt, de jót tett az érdeklődés bővülésének, hogy elkészült az Egerszegre vezető új kerékpárút is: máris láthatóan megugrott az elektromos rollerrel járók száma.

Rálátás a falura. Fotó: Győrffy István
Az egyik elkészült lakásból ilyen a panoráma az ablakból – Sipos László polgármester és Mrekva Tamás generálkivitelező. Fotó: Győrffy István

2028-ig biztosan itt dolgoznak

Még egy fontos körülményt meg kell említenem: a vevőink közül sokan dicsérik a teskándi iskolát, többen is azért vettek itt házat, mert a gyermekük most kezdi az iskolát, s szeretnék jó színvonalú suliba íratni. Magam békés megyei vagyok, sokfelé dolgoztam az országban. Zalában jól érezzük magunkat, bár kezdetben meglehetősen zavart okozott az építőanyagok jelentős áremelkedése, de aztán, ahogy megnőtt a beruházás igényességének híre, egyre jobb szakemberekkel szerződhetünk. Az eddig felépített százhúsz házból mindössze háromnak nincs még gazdája. Hamarosan pedig következnek az újabb és újabb házak, 2028-ig látjuk itt a feladatainkat – nyugtázza Mrekva Tamás.

Az út mind a két oldalát beépítik lakóházakkal.  Fotó: Győrffy István

Ez a lakóház építési boom újabb és újabb megoldandó gondokat szül a község vezetői számára.

Akadnak gondok is

Ez a gyors ütemű fejlődés igazából még teljességében nem is látható gondok elé állít bennünket. Amit tudunk: egyelőre még nem látszanak a beköltözések a település létszámának növekedésében. Lehet, hogy nem jelentkeztek még be az új lakók állandó lakosnak? A falusi CSOK igénybevételéhez ezt meg kell tenniük… Ami viszont szembetűnő, az a gépjárműforgalom nagyarányú növekedése. Tény, egyre nehezebb kihajtani a lakóparkból a főútra, mert a szegekből beérkező, Egerszegre tartó autók száma is igen megugrott. A lakók az útkereszteződésben egy körforgalom megépítését szeretnék, de ehhez nincsenek forrásaink. Ráadásul az önkormányzat még semmit sem vett át üzemeltetésre. Aztán a beköltözésekkel egyidejűleg a kutyák, macskák tartásával kapcsolatosan érkeztek panaszok, ezeket a lakóknak maguknak kell megoldaniuk, mert ők választották az új környezetet, az új életfeltételeket – mondja Sipos László, majd sokkal komolyabb gondokat is megemlít, például a közintézményeik terhelhetőségét.

A saját igény szerint kialakított udvar.  Fotó: Győrffy István
Egy másik külső kialakítás.  Fotó: Győrffy István

Mindennel számolni kell

Az emelkedő lakosságszámmal számolni kell például a bölcsődénél, az óvodánál és az iskolánál is, hiszen a beköltözők többsége fiatal, s az új lakások finanszírozásánál a gyermekvállalás is sokaknál feltétel. Gondolkozniuk kell azon, miként tudnak befogadni a mostaninál jóval több gyermeket. De jelentkeznek területhasználati problémák is. Például a domboldal beépítésével hova s hogyan vezetik el a lefolyó vizet? A közműszolgáltatóknak is végig kell gondolniuk például, hogy milyen feladat elé állítja őket a megnövekedett villanyáram igény. 

A legutóbb átadott ház külső elrendezése. Fotó: Győrffy István

 

Az Aquamarin lakóparkig felvezető út befejezett jobb oldala. Fotó: Győrffy István

Aztán, ami nekem, mint régi teskándinak furcsa, a közösségi rendezvényekre az új részről alig érkeznek. Teskánd egy alvó falu volt mindig is, innét eljártak az emberek dolgozni, majd hazajöttek és nyugovóra tértek. Viszont vannak közös dolgaink, rendezvényeink, amelyeken számítunk, akikre csak lehet. Hiányoznak ugyanis közösségi dolgaink, mint például a játszóterek, vagy a biztonság érdekében a zebrák, hogy csak a néhányat említsek. Most 1300-an élünk Teskándon, s ilyen beköltözések mellett a statisztikai létszámunk mindössze húsz fővel emelkedett, ezért még nem is tudjuk valójában, hogy mit hoz ez a nagyarányú lakóházépítés. Akinek csak tudunk, igyekszünk segíteni, kedvezni. Például szomszédunknak, Egerszegnek is tettünk egy gesztust. Mivel a városban is van Teskándi út, mi ezért adtuk az egyik új utcánknak egy egerszegi városrész után a Vorhotai utca nevet, hogy ezzel is megtiszteljük őket – összegzi Sipos László.

Teskándi lakásépítési boom

Fotók: Győrffy István

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu