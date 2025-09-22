2 órája
Alzheimer-világnapi rendezvényt tartanak a városban - csatlakozzon!
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és Idősügyi Tanácsa szeretettel meghívja az Alzheimer-világnap alkalmából szervezett rendezvényre.
A rendezvény helyszíne, időpontja: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala előtti tér (Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.), 2025. szeptember 22. (hétfő), 10 óra.
Köszöntőt mond: Gecse Péter Zalaegerszeg Megyei Jogú Város alpolgármestere.
Program:
– Figyelemfelkeltő séta a Vizslaparkba.
A Kis-Vizsla parkban:
– Senior torna a Zalaegerszegi Gondozási Központ gyógytornászaival, illetve a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központ gyógytornászhallgatóival, majd
– örömtánc Hajas Éva senior örömtáncoktató vezetésével.