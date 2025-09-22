szeptember 22., hétfő

Alzheimer-világnap

Ezek a nyugdíjasok biztosan nem lesznek feledékenyek! (galéria, videó)

A WHO kezdeményezésére a világon minden évben szeptember 21-én, az Alzheimer-világnapon hívják fel a figyelmet erre a kórra és más demenciás betegségekre. Az Idősek hónapja zalaegerszegi rendezvénysorozatában hétfőn délelőtt a polgármesteri hivatal előtt köszöntötte a program résztvevőit Gecse Péter, a Városi Idősügyi Tanácsának alelnöke, majd a belemelegítő torna után indultak egészségügyi sétára a résztvevők.

Ezek a nyugdíjasok biztosan nem lesznek feledékenyek! (galéria, videó)

Hajas Éva megtáncoltatta a nyugdíjasokat a parkban.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A nyugdíjasok és a rendezvényt támogatók a Kis-Vizsla parkban folytatták a mozgást. Itt a Zalaegerszegi Gondozási Központ gyógytornászaival, illetve a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központ gyógytornász hallgatóival szenior tornára várták az érdeklődet. Ezen kívül a szépkorúak Hajas Éva szenior örömtáncoktató vezetésével dinamikusabb mozdulatokat is kipróbálhattak. 

Alzheimer-világnapi séta és torna Zalaegerszegen

Fotók: Pezzetta Umberto

 

 

