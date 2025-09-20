55 perce
Az első és a második alvás között történt a gyilkosság
Edisonnal kezdődött, hogy az éjszakát meg akarjuk hódítani, ami rendesen megzavarta alvási szokásainkat. Az éjszakai felébredés azonban sokkal régebbre nyúlik vissza, amelynek nem alvászavar volt az oka, és misztikumot sem kell keresünk hátterében. Dr. Szabó József, zalaegerszegi alvásterapeutával beszélgettünk minderről.
Az éjszakai felébredésnek sok oka van. A dolog ott kezdődik, hogy alvás közben szervezetünk működése megváltozik. Egyes funkciók élénkebbé válnak, periodikusan váltakozva. A legegyszerűbb és a leggyakoribb oka a felébredésnek, hogy mosdóba kell mennünk. Az alvásterápia az egy és kettő vizelés miatti felébredést teljesen természetesnek tekinti. Ha valakinek többször kell kimennie, az sem alvászavar, hanem valamilyen szervi probléma.
Éjszakai felébredés – hogyan és mikor kezdődött?
Keveset tudunk róla és feledésbe is merült egészen 2016-ig, hogy mennyire megváltoztak az alvási szokások az elmúlt évszázadokban. Az ipari forradalom előtt az emberek nem úgy aludtak, mint ma, hiszen nem volt villanykörte, amellyel meg tudták volna hosszabbítani nappalaikat. Viszont két ciklusban aludtak. Napnyugtával nyugovóra tértek, és 11 óra, éjfél körül megébredtek.
- A gazdák ilyenkor ránéztek a háziállatokra,
- a gyerekek játszottak,
- a papok és a filozófusok beszélgettek,
- a szerelmesek meg élték szerelmi életüket.
Egy-két óra elteltével visszafeküdtek és napkeltéig aludtak. Erre nem az alváskutatók, hanem egy angol jogtörténész jött rá 2016-ban. Egy olyan bírósági jegyzőkönyvet talált, amelyben azt írták: a gyilkosság az első és a második alvás között történt. Ez szöget ütött a fejébe. Kutakodni kezdett és más európai országokban is talált olyan jegyzőkönyveket, amelyekben a bűncselekmények időpontját eszerint jelölték, ismertette Dr. Szabó József.
Az első és a második alvás ezért csúszott össze
Az ipari forradalommal változott meg minden, hiszen reggel hat órakor munkába kellett állni, s addig muszáj volt sokat aludni. Ehhez jött még Edison villanyégője és a magyar Bródy Imre találmánya, a kripton égő, ezzel együtt széles körben elterjedt a villanyvilágítás, amellyel az emberek meghosszabbították nappalaikat. Viszont reggel fix időpontban kellett felkelni, így ez is hozzájárult ahhoz, hogy a két alvási ciklus összecsúszott. A 20. századig az emberek egyébiránt nem tulajdonítottak rekreációs vagy élvezeti értéket az alvásnak, talán csak a tehetős rétegek, akik kényelmes ágyban aludtak. A szegény emberek többsége szalmán vagy földön aludt, gyakorta takaró nélkül. Európában fekvési sorrend is volt, hogy ki, ki mellett, illetve hol alszik.
Aki szeret aludni, tud is
Csak az szeret aludni, aki tud is, létezik egy ilyen mondás. A 20. században alakult ki az, hogy a jó alvó emberek szeretnek aludni, és mint szabadidős tevékenységként művelik. Ahhoz, hogy ma egyre kevesebbet alszunk a tévé, a számítógép, az internet, a streaming csatornák és az okos telefonok is hozzájárulnak. Ami viszont nem változott, hogy a reggeli felkelés ideje fix. Ma azt látjuk, hogy a gyerekek és a tinédzserek is egyre kevesebbet alszanak, 8-9 óra helyett csak 5-6 órát, pedig a kiadós alvásra szükség lenne idegrendszerük fejlődéséhez.
Mit tegyünk, ha felébredtünk?
Az elfeledett két alvási szokás arra mutat rá, hogy a természetes alvásciklusunk mégsem az, hogy este lefekszünk, reggel felkelünk. Erre utal, hogy sokunk spontán megébred az éjszaka közepén. Akinek jó alvókája van, 5 perc múlva vissza tud aludni. Aki nem képes erre, általában 15-20 perc elteltével aggódni kezd, ami megakadályozza az elalvásban. Ebből aztán csak zaklatott ágyban forgolódás lesz, ami nemhogy pihentet, sokkal inkább kifáraszt. Ilyenkor legjobb követni középkori elődeink mintáját. Fel kell kelni és valamilyen csendes tevékenységet végezni, amellyel az egy háztartásban lakókat nem zavarják. Ha úgy érzik, hogy most már álmosak, akkor kell visszafeküdni és elaludni, javasolta az alvásterapeuta.
Milyen okai lehetnek az alvászavarnak?
Alvászavarnak számtalan oka lehet, a keringési zavaroktól a fájdalommal járó betegségekig, amikor nyilván háttér okot kell megszüntetni. Az alvászavar egyik típusa a paradox inszomnia. Ez azt jelenti, hogy nagyon felszínesen alszik és gyakran felébred az illető, mert minden apró környezeti ingerre reagál. S ezt úgy éli meg, hogy nem is aludt. Felszínesen alszunk a stressz miatt is, mert a veszély vagy közeledtének érzete felébreszt bennünk. Az anyukák ezért ébrednek fel csecsemőjük minden moccanására.
Mikor igényel kezelést az alvászavar?
Testi betegségek mellett ki kell zárni az elsődleges alvászavarokat, amelyek inkább a neurológiát érintő alvásbetegségek. Hasonlóképpen ki kell zárni a klinikai kezelést igénylő pszichés problémákat, mint a súlyos depressziót vagy a poszttraumás stressz zavart, amely a pszichiátriához tartozik. Ha nem ezekről van szó, akkor az alvásterápia eszköztárára támaszkodhatunk.
- Az alvás-ébrenlét ciklusok helyreállítását szolgálja többek között a fényterápia.
- Ha stresszalapú a probléma, akkor stresszcsökkentő, relaxációs, meditációs módszereket alkalmazunk.
Az alváshigiénés tanácsadás abban segít, miként változtassunk alvási szokásaikon és alvási környezetünkön annak érdekében, hogy alvásunk jobb legyen, mondta végül dr. Szabó József.
