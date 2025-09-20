Az első és a második alvás között történt a gyilkosság

Az éjszakai felébredésnek sok oka van. A dolog ott kezdődik, hogy alvás közben szervezetünk működése megváltozik. Egyes funkciók élénkebbé válnak, periodikusan váltakozva. A legegyszerűbb és a leggyakoribb oka a felébredésnek, hogy mosdóba kell mennünk. Az alvásterápia az egy és kettő vizelés miatti felébredést teljesen természetesnek tekinti. Ha valakinek többször kell kimennie, az sem alvászavar, hanem valamilyen szervi probléma.

Nem biztos, hogy alvászavar. Lehet, hogy csak egy elfeledett szokás miatt ébredünk fel éjjel. Dr. Szabó József zalaegerszegi alvásterapeutával beszélgettünk.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Éjszakai felébredés – hogyan és mikor kezdődött?

Keveset tudunk róla és feledésbe is merült egészen 2016-ig, hogy mennyire megváltoztak az alvási szokások az elmúlt évszázadokban. Az ipari forradalom előtt az emberek nem úgy aludtak, mint ma, hiszen nem volt villanykörte, amellyel meg tudták volna hosszabbítani nappalaikat. Viszont két ciklusban aludtak. Napnyugtával nyugovóra tértek, és 11 óra, éjfél körül megébredtek.

A gazdák ilyenkor ránéztek a háziállatokra,

a gyerekek játszottak,

a papok és a filozófusok beszélgettek,

a szerelmesek meg élték szerelmi életüket.

Egy-két óra elteltével visszafeküdtek és napkeltéig aludtak. Erre nem az alváskutatók, hanem egy angol jogtörténész jött rá 2016-ban. Egy olyan bírósági jegyzőkönyvet talált, amelyben azt írták: a gyilkosság az első és a második alvás között történt. Ez szöget ütött a fejébe. Kutakodni kezdett és más európai országokban is talált olyan jegyzőkönyveket, amelyekben a bűncselekmények időpontját eszerint jelölték, ismertette Dr. Szabó József.

Az első és a második alvás ezért csúszott össze

Az ipari forradalommal változott meg minden, hiszen reggel hat órakor munkába kellett állni, s addig muszáj volt sokat aludni. Ehhez jött még Edison villanyégője és a magyar Bródy Imre találmánya, a kripton égő, ezzel együtt széles körben elterjedt a villanyvilágítás, amellyel az emberek meghosszabbították nappalaikat. Viszont reggel fix időpontban kellett felkelni, így ez is hozzájárult ahhoz, hogy a két alvási ciklus összecsúszott. A 20. századig az emberek egyébiránt nem tulajdonítottak rekreációs vagy élvezeti értéket az alvásnak, talán csak a tehetős rétegek, akik kényelmes ágyban aludtak. A szegény emberek többsége szalmán vagy földön aludt, gyakorta takaró nélkül. Európában fekvési sorrend is volt, hogy ki, ki mellett, illetve hol alszik.