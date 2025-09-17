1 órája
Árnyas fák és vízpart, így is lehet a tanévet kezdeni (galéria)
Idilli környezet, ismerkedés a leendő osztállyal és a tanárokkal. Az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola vizuális tagozatának elsős gimnazistái vettek részt az egyhetes gébárti alkotótábor programjain. Tánczos György és Monok Balázs művésztanárok mellett Kovács László művésztanár-művészettörténész segítette a fiatalokat ráhangolni az intézmény képzésére, s a különféle technikákra.
Tánczos György és Monok Balázs a diákok körében a Gébárti-tó partján.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
Öt évvel ezelőtt indult újra a program, amit egykor 27 évvel ezelőtt hozott létre először Tánczos György. Évtizedekkel ezelőtt még bentlakásos volt a gébárti alkotótábor, ám célja ma is ugyanaz. A pedagógusok ilyenkor felmérik a különböző iskolákból, más-más tudásszinttel érkező diákok képességeit. A felzárkóztató és alapozó tábor különlegessége, hogy a 9. évfolyamosok mellé jut egy-egy felsőbb éves mentor tanuló. Az itt készült alkotásokból szeptember 25-én, csütörtökön 14 órakor nyílik kiállítás az iskolában.
Az Ady-iskola művészeti tábora GébártonFotók: Pezzetta Umberto