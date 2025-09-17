szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

20°
+18
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vizuális képzés

2 órája

Árnyas fák és vízpart, így is lehet a tanévet kezdeni (galéria)

Címkék#Ady iskola#gébárti#Tánczos György

Idilli környezet, ismerkedés a leendő osztállyal és a tanárokkal. Az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola vizuális tagozatának elsős gimnazistái vettek részt az egyhetes gébárti alkotótábor programjain. Tánczos György és Monok Balázs művésztanárok mellett Kovács László művésztanár-művészettörténész segítette a fiatalokat ráhangolni az intézmény képzésére, s a különféle technikákra.

Mozsár Eszter
Árnyas fák és vízpart, így is lehet a tanévet kezdeni (galéria)

Tánczos György és Monok Balázs a diákok körében a Gébárti-tó partján.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Öt évvel ezelőtt indult újra a program, amit egykor 27 évvel ezelőtt hozott létre először Tánczos György. Évtizedekkel ezelőtt még bentlakásos volt a gébárti alkotótábor, ám célja ma is ugyanaz. A pedagógusok ilyenkor felmérik a különböző iskolákból, más-más tudásszinttel érkező diákok képességeit. A felzárkóztató és alapozó tábor különlegessége, hogy a 9. évfolyamosok mellé jut egy-egy felsőbb éves mentor tanuló. Az itt készült alkotásokból szeptember 25-én, csütörtökön 14 órakor nyílik kiállítás az iskolában.

Az Ady-iskola művészeti tábora Gébárton

Fotók: Pezzetta Umberto

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu