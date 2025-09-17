Mi hazánk
23 perce
Aláírásgyűjtés lesz csütörtökön a piacon
Kiss Ferenccel, a Mi Hazánk Zala vármegyei 2. sz. választókerületének országgyűlési képviselőjelöltjével találkozhatnak az érdeklődők szeptember 18-án, csütörtökön a zalaszentgróti piacon. A Mi Hazánk zalai szervezete a devizakárosultak kárpótlása, megsegítése érdekében gyűjt aláírásokat.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre