Ahol szeretet van, ott élet is – Ranolder János püspökre emlékeztek

Az évfordulón, szeptember 12-én, Szűz Mária szent nevének ünnepén Csopak közössége a megújult Ranolder-keresztnél emlékezett meg a püspökről, aki 1875-ben ezen a napon, csopaki nyaralójában adta vissza lelkét Teremtőjének. A hálaadáson részt vettek a püspök leszármazottai is, akik személyes emléktárgyakat hoztak el hagyatékából. A püspök emlékét a Balaton-felvidék egész közössége őrzi, így Keszthely is. Gyakran idézik a hajdani püspöktől máig ható mondatát: „A jövő a szeretetben van. Ahol szeretet van, ott van az élet is.” A nevét viselő Ranolder-iskolában ez máig alapelv.

Randolder János arcképe a csopaki megemlékezésen

Forrás: Veszprémi érsekség