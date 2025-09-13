szeptember 13., szombat

150 év

2 órája

Ahol szeretet van, ott élet is – Ranolder János püspökre emlékeztek

150 éve hunyt el Ranolder János egykori veszprémi püspök, akinek nevét viseli Keszthely katolikus oktatási intézménye is, amit a főpásztor alapított.

Zaol.hu

Az évfordulón, szeptember 12-én, Szűz Mária szent nevének ünnepén Csopak közössége a megújult Ranolder-keresztnél emlékezett meg a püspökről, aki 1875-ben ezen a napon, csopaki nyaralójában adta vissza lelkét Teremtőjének. A hálaadáson részt vettek a püspök leszármazottai is, akik személyes emléktárgyakat hoztak el hagyatékából. A püspök emlékét a Balaton-felvidék egész közössége őrzi, így Keszthely is. Gyakran idézik a hajdani püspöktől máig ható mondatát: „A jövő a szeretetben van. Ahol szeretet van, ott van az élet is.” A nevét viselő Ranolder-iskolában ez máig alapelv. 

Randolder János arcképe a csopaki megemlékezésen 
Forrás: Veszprémi érsekség

 

 

 

