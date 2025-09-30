szeptember 30., kedd

Nem fenékig tejfel az élet

1 órája

Rémtörténetek a migránsok uralta Európából – sokan Magyarországra menekülnek előlük

Címkék#Európa#biztonság#bevándorló#fegyver#migráns#Hévíz

Külföldről Magyarországra költözött emberek meséltek döntésük okairól nemrégiben a Hévízi Termelői Piacon. Kiderült, Nyugat-Európában nem fenékig tejfel az élet: az agresszív migránsok miatt nincs már biztonság.

Péter B. Árpád

A sok bevándorló szinte ellehetetleníti az életet Nyugat-Európában, szögezték le a beszélgetés résztvevői. Németországban például naponta 80 késelés történik, és mint Jansen Marita elmondta, rossz a közbiztonság, este már nem is lehet kimenni az utcára nagyon sok városban az agresszív migránsok miatt. 

agresszív migránsok
Az agresszív migránsok szinte ellehetetlenítik az életet Európában. Tíz éve indult az áradat, s a helyzet azóta egyre romlik
Forrás:  MTI

Agresszív migránsok nehezítik az életet

– Mi 2020-ban költöztünk Hévízre német férjemmel – elevenítette fel a magyar származású Jansen Marita. – Húsz évig éltem Németországban, és a 2020-as pandémiaválság volt a kiváltó ok, de már egyébként is szerettünk volna hazajönni a migránsok miatt. Sajnos, olyan erős a balliberális politika Németországban, hogy az az ember hétköznapjaiban is megmutatkozik.

Idehaza a mai napig sorra buknak le az illegális bevándorlók
Forrás: Mediaworks

Nincs biztonság

Szerinte az a Németország, amely sokak emlékeiben él, már nem létezik. S hiába magasabbak a bérek, a megélhetés költségei rendkívüli módon megnövekedtek. A legrosszabb azonban az, hogy már nincs biztonságban az ember.

Jansen Marita: Németországban nagyon sok a migráns, a bevándorló, ami azt az érzetet kelti, hogy nem egy európai országban él az ember
Fotó: Péter B. Árpád

Mintha nem Európában lennénk…

– Mi azért költöztünk Magyarországra többek között, mert Németországban ez a liberális hangulat uralkodik. Nagyon sok a migráns, a bevándorló, ami azt az érzetet kelti, hogy nem egy európai országban él az ember. Teljesen más a kultúrájuk, nem akarnak beilleszkedni – tette hozzá Jansen Marita.

Benkő Lajos: Németország már nem az, ami sokak álmaiban él
Fotó: Péter B. Árpád

Indokok, tapasztalatok 

Benkő Lajos, a piac vezetője elmondta: eredetileg Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter és Nagy Bálint államtitkár, a térség országgyűlési képviselője beszélt volna a Nyugat-Balaton fejlesztési terveiről, ám ez a program elmaradt. Szerinte azonban a külföldről Magyarországra költözők indokai és tapasztalatai is sokakat érdekelnek.

Az embercsempészet máig virágzik, igaz, sokan lebuknak
Forrás: police.hu

Mindennapos a lövöldözés

– Mesélte egy svéd barátom, hogy bár nem rá lőttek a betelepült fiatalok, hanem egymásra lövöldöztek, de félt, hogy őt is eltalálják. S egy másik példa: aki nálunk a tetőt javította, Svédországból települt haza 30 év után, és ugyanezt mondta ő is. A harmadik emeleten lakott, és ugyan a földszinten lőttek egymásra a migránsok, de félt, hogy eltalálják a gyerekét. Ez a család is itt lelt békére – sorolta Benkő Lajos. 

A piaci program kulturális bemutatóval zárult. Ezúttal a Tördemic Néptáncegyüttes lépett fel, több tájegység táncát bemutatva. Fotó: Péter B. Árpád

Nem kolbászból van a kerítés

Benkő Lajos kiemelte, Hévízt azért választják az ideköltözők, mert ez a település Magyarország legbiztonságosabb városa a különféle mutatók alapján. S ez a Németország már nem az, ami sokak álmaiban él, nem jár például szociális juttatás még a németeknek se, hamarabb kap támogatást az afgán, mint aki ott született. Nem kolbászból van a kerítés, tette hozzá.

A hivatalos adatok

  • a Frontex adatai szerint 2024-ben 221 ezer 625 illegális határátlépés történt Európába – ez a szám persze jóval több, de ennyien buktak le
  • az illegális migránsok az elmúlt években kialakult öt útvonalat – nyugat-balkáni, kelet-mediterrán, közép-mediterrán, nyugat-mediterrán és nyugat-afrikai – használták
  • 2024-ben az illegális migránsok többsége szír vagy afgán volt

 

 

