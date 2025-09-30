Rémtörténetek a migránsok uralta Európából – sokan Magyarországra menekülnek előlük

A sok bevándorló szinte ellehetetleníti az életet Nyugat-Európában, szögezték le a beszélgetés résztvevői. Németországban például naponta 80 késelés történik, és mint Jansen Marita elmondta, rossz a közbiztonság, este már nem is lehet kimenni az utcára nagyon sok városban az agresszív migránsok miatt.

Forrás: MTI

Agresszív migránsok nehezítik az életet

– Mi 2020-ban költöztünk Hévízre német férjemmel – elevenítette fel a magyar származású Jansen Marita. – Húsz évig éltem Németországban, és a 2020-as pandémiaválság volt a kiváltó ok, de már egyébként is szerettünk volna hazajönni a migránsok miatt. Sajnos, olyan erős a balliberális politika Németországban, hogy az az ember hétköznapjaiban is megmutatkozik.

Forrás: Mediaworks

Nincs biztonság

Szerinte az a Németország, amely sokak emlékeiben él, már nem létezik. S hiába magasabbak a bérek, a megélhetés költségei rendkívüli módon megnövekedtek. A legrosszabb azonban az, hogy már nincs biztonságban az ember.

Jansen Marita: Németországban nagyon sok a migráns, a bevándorló, ami azt az érzetet kelti, hogy nem egy európai országban él az ember

Fotó: Péter B. Árpád

Mintha nem Európában lennénk…

– Mi azért költöztünk Magyarországra többek között, mert Németországban ez a liberális hangulat uralkodik. Nagyon sok a migráns, a bevándorló, ami azt az érzetet kelti, hogy nem egy európai országban él az ember. Teljesen más a kultúrájuk, nem akarnak beilleszkedni – tette hozzá Jansen Marita.

Benkő Lajos: Németország már nem az, ami sokak álmaiban él

Fotó: Péter B. Árpád

Indokok, tapasztalatok

Benkő Lajos, a piac vezetője elmondta: eredetileg Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter és Nagy Bálint államtitkár, a térség országgyűlési képviselője beszélt volna a Nyugat-Balaton fejlesztési terveiről, ám ez a program elmaradt. Szerinte azonban a külföldről Magyarországra költözők indokai és tapasztalatai is sokakat érdekelnek.

Forrás: police.hu

Mindennapos a lövöldözés

– Mesélte egy svéd barátom, hogy bár nem rá lőttek a betelepült fiatalok, hanem egymásra lövöldöztek, de félt, hogy őt is eltalálják. S egy másik példa: aki nálunk a tetőt javította, Svédországból települt haza 30 év után, és ugyanezt mondta ő is. A harmadik emeleten lakott, és ugyan a földszinten lőttek egymásra a migránsok, de félt, hogy eltalálják a gyerekét. Ez a család is itt lelt békére – sorolta Benkő Lajos.