Veszélyben a disznók? Nagyszabású összeírást indítanak az afrikai sertéspestis miatt

Az afrikai sertéspestis (ASP) továbbra is komoly veszélyt jelent hazánkban, ezért a Zala Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztálya kiemelt intézkedést indított: megkezdődött a teljes sertésállomány összeírása. A kezdeményezéshez Zalaszentgrót önkormányzata is csatlakozott, és felhívja a figyelmet arra, hogy nemcsak a gazdaságoknak, hanem a magánszemélyeknek is kötelező részt venniük az adatfelmérésben.

Védekezés az afrikai sertéspestis ellen: megkezdődött a teljes sertésállomány összeírása

Forrás: Getty Images

Védekezés az afrikai sertéspestis ellen

Az országos főállatorvos rendelkezése szerint 2025. március 1. és november 30. között minden sertéstartó gazdaságot fel kell keresni, hogy pontos nyilvántartás készüljön az állatok számáról és korcsoportjairól. Ez az úgynevezett „cenzus”, amely alapvető eszköz a járványvédelemben.

Mit kell tenniük az állattartóknak?

A sertéstartást be kell jelenteni a [email protected] e-mail címen vagy a 06-83/562-961-es telefonszámon.

A bejelentésnél szükséges megadni az állattartó nevét, pontos címét és elérhetőségeit.

A bejelentések alapján az állategészségügyi szolgálat szakemberei szeptember 10-től november 30-ig helyszíni összeírást végeznek minden érintett településen.

Miért fontos mindez?

Az afrikai sertéspestis megjelenése súlyos következményekkel járna: veszélybe kerülhetne a hazai sertésállomány, komoly gazdasági károk keletkeznének, és a húsipar is jelentős veszteséget szenvedne. A most zajló összeírás ezért nem pusztán adminisztrációs teher, hanem együttműködés a közös biztonság érdekében.