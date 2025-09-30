Adománygyűjtés
37 perce
Segíts, hogy minden kutyus és cicus jóllakhasson!
Felhívást tett közzé a napokban Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. Október 3-ig, péntekig várják még az adományokat, amit délig adhatnak le a hivatalban a felajánlók.
A város az állatok világnapja alkalmából gyűjt a Bogáncs Állatvédő Egyesület és a Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület számára.”Minden falat számít – hozz Te is egy kis eledelt, és tegyük boldogabbá a kisállatokat!”- áll a felhívásban.
