Segíts, hogy minden kutyus és cicus jóllakhasson!

Bogáncs Állatvédő Egyesület, Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület

Felhívást tett közzé a napokban Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. Október 3-ig, péntekig várják még az adományokat, amit délig adhatnak le a hivatalban a felajánlók.

Mozsár Eszter

A város az állatok világnapja alkalmából gyűjt a Bogáncs Állatvédő Egyesület és a Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület számára.”Minden falat számít – hozz Te is egy kis eledelt, és tegyük boldogabbá a kisállatokat!”- áll a felhívásban. 


 

