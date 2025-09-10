szeptember 10., szerda

A szeptemberi eső is aranyat ér? Zalában egyre több a baleset, de a földek hálásak az égi áldásért (galéria)

Az eső szép (is lehet). A májusi aranyat ér, a nyári az agráriumban még annál is többet, s a Balaton vízszintje is igényli az égi áldást, ezekben a napokban is. Persze, a közlekedők nem feltétlenül gondolnak minderre.

Péter B. Árpád

A szeptemberi eső nem ritka, legalábbis a fehér hollónál gyakoribb, a közlekedésben mégis évről évre "meglepetést" okoz. Ennek egyik biztos jele, hogy az elmúlt órákban egyre több balesetről érkezett jelentés Zala számos helyszínéről. Ezek eddig nem jártak súlyos sérüléssel, s reméljük, ez így is marad. Hazaérkezés utánra, az otthon békéjéből ajánljuk Pezzetta Umberto képriportját, amely arról tanúskodik: az eső akár szép is lehet... 

A közlekedésben fokozott figyelemre van szükség
Fotó: Pezzetta Umberto

Közlekedés esőben

Fotók: Pezzetta Umberto

 

