Ez ám az összetartó zalai osztály: a srácok még mindig, 61 év után is összejárnak

Találkozó

1 órája

Az 1964-ben érettségizett, akkor még nagykanizsai Landler Jenő Gimnáziumban tanuló IV. A osztály egykori diákjai és tanárai gyűltek össze a közelmúltban, hogy ismét találkozzanak egymással a Honvéd Kaszinóban.

Az 1964-ben érettségizett kanizsai osztály tagjai, tanáraikkal és feleségeikkel.

Fotó: ZH

A 28 fős osztálylétszám mára kissé megfogyatkozott, hiszen tíz egykori osztálytárs már csak odaátról nézhette, hallgathatta a vidám sztorik felelevenítését. A máig jó baráti közösséget alkotó öregfiúk némelyike még mindig sportos, vagy fizikai mozgást igénylő életmódot folytat, így akik megjelentek, remek egészségnek örvendenek.

Büszkén állapították meg, hogy az 1964-ben főiskolára, egyetemre jelentkezők mindegyike elsőként felvételt nyert, 5-en doktorátussal is büszkélkedhetnek, s akad, aki az USA-ban ténykedve terjeszti jó hírét az akkori magyar középiskolai oktatásnak.  

A tiszta fiúosztály egy ideje nem 5 évente, hanem minden szeptemberben találkozik. 

 

