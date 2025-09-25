szeptember 25., csütörtök

Forgalomkorlátozás

1 órája

Tovább tart a balesetet szenvedett kamion mentése a 86-os úton – mutatjuk, mikor számíthat teljes útzárra

Az előre tervezetthez képest jóval később, csak 16 órakor kezdődhet el a 86-os főúton szerdán balesetet szenvedett kamion teljes útzár melletti műszaki mentése. A csúszást az okozza, hogy a kirakodás jóval hosszabb ideig tart, mint az várható volt.

Gyuricza Ferenc

Mint arról szerdán beszámoltunk, a délutáni órákban a 86-os főút Zalalövő és Kozmadombja közötti szakaszán összeütközött egy lengyel és egy horvát rendszámú kamion, majd ez utóbbi az út menti erdős-ligetes területre borult. Miután a szerelvény forgalmi akadályt nem képezett, ezért a mentését csütörtökre időzítették. Az eredeti elképzelés az volt, hogy a délelőtti órákban félpályás zárás mellett elvégzik a pótkocsi kirakodását, majd délután teljes útzár és forgalomterelés mellett kerekeire állítják a szerelvényt. Ezt az elképzelést borította fel, hogy a kamion tulajdonosa, egy horvát fuvaroztató cég nem fogadta el a magyar műszaki mentők segítségét, hanem saját munkatársaival, kézi erővel kezdte meg a rakomány átpakolását, ami miatt a kirakodás jóval hosszabb ideig tart.

A baleset szenvedett horvát kamion. A kirakodás jóval hosszabb ideig tart, mint azzal előzetesen kalkuláltak
Fotó: Gyuricza Ferenc

A kirakodás jóval hosszabb ideig tart

Horváth Csaba, a műszaki mentőbázis vezetője érdeklődésünkre elmondta, ha a balesetet szenvedett jármű tulajdonosa ragaszkodik ahhoz, hogy saját embereivel végezze el a mentést, akkor ők nem tehetnek semmit. Erre több alkalommal is volt már példa a közelmúltban. Most annyiban más a helyzet, hogy csak a kirakodást végzik a horvátok, a kamion mentését a nagy tapasztalattal és megfelelő eszközparkkal egyaránt rendelkező zalai műszaki mentőkre bízták, ám ez utóbbi műveletre később kerülhet sor. 

A viszonylag kisebb forgalomhoz szerették volna időzíteni

A mentést, ami kényszerűen teljes útzárral és forgalomtereléssel jár együtt, a kora délutáni órákban szerettük volna elvégezni, hiszen a saját tapasztalataink szerint napközben akkor a legkisebb a forgalom a 86-os főúton – mondta Horváth Csaba. – Sajnos, a kirakodás jelentős elhúzódása miatt csak 16 órakor kezdhetünk hozzá a munkálatokhoz, amikor jóval több jármű jár ezen a szakaszon.

Körülbelül két órán át lesz teljes zárás

Horváth Csaba kérdésünkre azt is hozzátette: ha váratlan körülmény nem jön közbe, akkor körülbelül két órát vesz igénybe, mire daru, speciális kamionmentő jármű, illetve csörlők segítségével az oldalán fekvő járműszerelvényt a kerekeire állítják és elvontatják a baleset helyszínéről.

