Zalai rajongóit is elbűvölte a népszerű zenekar! Visszatekintő a Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztiválra (galéria)

Természetesen ez a dal sem maradhatott ki a péntek esti repertoárból, amikor a kétszeres Fonogram-díjas 4S Street a nagykanizsai Erzsébet téren adott koncertet. A zenekart a XIX. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál programja keretében látták vendégül a dél-zalai városban.

Alin Nicuta, a 4S Street frontembere

Fotó: Gyuricza Ferenc

Másodszor adtak koncertet Nagykanizsán

A 4S Street az akusztikus alapokra építkező, könnyen befogadható, dallamos rockzenéjével a nagykanizsai közönségét is elbűvölte. Rengetegen voltak az Erzsébet téren, rajongók, és olyanok is, akik csak az említett sláger, a Mesélek a bornak kapcsán ismerik a zenekar nevét. A gyergyószentmiklósi csapat frontembere, Alin Nicuta többször is kitért arra, hogy köszönik a támogatást, s nagyon jól érzik magukat a városban. Nagyon jól építették fel a programot, hiszen a közismert dalaik közé egészen friss szerzeményeket, például a Tudom, mire vársz című legújabb dalt is becsempészték, illetve pirotechnikával is erősítették a színpadi látványt. Az énekes-gitáros beszélt arról is, hogy már a második alkalommal lépnek fel Nagykanizsán, s örömmel konstatálta, hogy a közönség soraiban szép számban akadtak olyanok is, akik ennél többször is voltak már 4S Street koncerten.

Hatalmas tömeg gyűlt össze a 4S Street koncertjére a nagykanizsai Erzsébet téren

Fotó: Gyuricza Ferenc

Hamarosan visszatér Zalába a 4S Street

A 4S Street zenekar amúgy hamarosan visszatér vármegyénkbe, október 3-án a zalaegerszegi Keresztury VMK-ban adnak koncertet, de a rajongóik akár Szombathelyen, a Végállomás klubban is elcsíphetik őket, ahol október 23-án lépnek fel.