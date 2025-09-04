szeptember 15., hétfő

Koncert az Erzsébet téren

1 órája

Zalai rajongóit is elbűvölte a népszerű zenekar! Visszatekintő a Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztiválra (galéria)

#zene#4S Street#szórakozás#koncert#Kanizsai Bor és Dödölle Fesztivál

Remek hangulatú koncertet adott az elmúlt hét végén az az erdélyi pop-rockzenekar, amely néhány év alatt az egyik legnépszerűbb zenei formációvá vált Magyarországon. A 2018-ban alakult 4S Street a Mesélek a bornak című szerzeményével vált ismertté hazánkban, ami elnyerte a legszebb erdélyi magyar dalnak járó díjat is.

Gyuricza Ferenc
Zalai rajongóit is elbűvölte a népszerű zenekar! Visszatekintő a Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztiválra (galéria)

A 4S Street a nagykanizsai Erzsébet téren

Fotó: Gyuricza Ferenc

Természetesen ez a dal sem maradhatott ki a péntek esti repertoárból, amikor a kétszeres Fonogram-díjas 4S Street a nagykanizsai Erzsébet téren adott koncertet. A zenekart a XIX. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál programja keretében látták vendégül a dél-zalai városban. 

Alin Nicuta, a 4S Street frontembere
Alin Nicuta, a 4S Street frontembere
Fotó: Gyuricza Ferenc

Másodszor adtak koncertet Nagykanizsán

A 4S Street az akusztikus alapokra építkező, könnyen befogadható, dallamos rockzenéjével a nagykanizsai közönségét is elbűvölte. Rengetegen voltak az Erzsébet téren, rajongók, és olyanok is, akik csak az említett sláger, a Mesélek a bornak kapcsán ismerik a zenekar nevét. A gyergyószentmiklósi csapat frontembere, Alin Nicuta többször is kitért arra, hogy köszönik a támogatást, s nagyon jól érzik magukat a városban. Nagyon jól építették fel a programot, hiszen a közismert dalaik közé egészen friss szerzeményeket, például a Tudom, mire vársz című legújabb dalt is becsempészték, illetve pirotechnikával is erősítették a színpadi látványt. Az énekes-gitáros beszélt arról is, hogy már a második alkalommal lépnek fel Nagykanizsán, s örömmel konstatálta, hogy a közönség soraiban szép számban akadtak olyanok is, akik ennél többször is voltak már 4S Street koncerten. 

Hatalmas tömeg gyűlt össze a 4S Street koncertjére a nagykanizsai Erzsébet téren
Hatalmas tömeg gyűlt össze a 4S Street koncertjére a nagykanizsai Erzsébet téren 
Fotó: Gyuricza Ferenc

Hamarosan visszatér Zalába a 4S Street

A 4S Street zenekar amúgy hamarosan visszatér vármegyénkbe, október 3-án a zalaegerszegi Keresztury VMK-ban adnak koncertet, de a rajongóik akár Szombathelyen, a Végállomás klubban is elcsíphetik őket, ahol október 23-án lépnek fel. 

Visszatekintő a Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztiválra - 4S Street koncert

Fotók: Gyuricza Ferenc

 

