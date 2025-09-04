1 órája
Zalai rajongóit is elbűvölte a népszerű zenekar! Visszatekintő a Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztiválra (galéria)
Remek hangulatú koncertet adott az elmúlt hét végén az az erdélyi pop-rockzenekar, amely néhány év alatt az egyik legnépszerűbb zenei formációvá vált Magyarországon. A 2018-ban alakult 4S Street a Mesélek a bornak című szerzeményével vált ismertté hazánkban, ami elnyerte a legszebb erdélyi magyar dalnak járó díjat is.
A 4S Street a nagykanizsai Erzsébet téren
Fotó: Gyuricza Ferenc
Természetesen ez a dal sem maradhatott ki a péntek esti repertoárból, amikor a kétszeres Fonogram-díjas 4S Street a nagykanizsai Erzsébet téren adott koncertet. A zenekart a XIX. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál programja keretében látták vendégül a dél-zalai városban.
Másodszor adtak koncertet Nagykanizsán
A 4S Street az akusztikus alapokra építkező, könnyen befogadható, dallamos rockzenéjével a nagykanizsai közönségét is elbűvölte. Rengetegen voltak az Erzsébet téren, rajongók, és olyanok is, akik csak az említett sláger, a Mesélek a bornak kapcsán ismerik a zenekar nevét. A gyergyószentmiklósi csapat frontembere, Alin Nicuta többször is kitért arra, hogy köszönik a támogatást, s nagyon jól érzik magukat a városban. Nagyon jól építették fel a programot, hiszen a közismert dalaik közé egészen friss szerzeményeket, például a Tudom, mire vársz című legújabb dalt is becsempészték, illetve pirotechnikával is erősítették a színpadi látványt. Az énekes-gitáros beszélt arról is, hogy már a második alkalommal lépnek fel Nagykanizsán, s örömmel konstatálta, hogy a közönség soraiban szép számban akadtak olyanok is, akik ennél többször is voltak már 4S Street koncerten.
Hamarosan visszatér Zalába a 4S Street
A 4S Street zenekar amúgy hamarosan visszatér vármegyénkbe, október 3-án a zalaegerszegi Keresztury VMK-ban adnak koncertet, de a rajongóik akár Szombathelyen, a Végállomás klubban is elcsíphetik őket, ahol október 23-án lépnek fel.
Visszatekintő a Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztiválra - 4S Street koncertFotók: Gyuricza Ferenc