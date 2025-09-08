1 órája
100 éve rúgják itt a bőrt – Centenáriumra készül októberben a Novai Sportegyesület
Kánikulamentes szeptemberi délutánon találkoztunk az egyesület sportcentrumában. Pedig forró napokat él itt mindenki, akinek köze van a novai focihoz. Ami 100 éves. Annak ellenére, hogy 2017-ben, azaz nyolc éve és azután két évvel később épületavatással, névadással, labdarúgó mérkőzéssel, a zalai község sportéletét megidéző történelmi előadással ünnepelte a fennállás 90. évfordulóját. Hogy is van ez?
Annak idején lapunk is beszámolt arról, hogy Szekeres Zoltán vezetésével, támogatók bevonásával, aktív vezetőkkel és önkormányzati háttérrel új lendületet kapott Nován a fociélet, a megyei III. és II. osztályú bajnokságokban szerepelt a csapat, amely mögött már fejlődtek az utánpótlás fiataljai. A kötődést adó történetet pedig Bekő Tamás, a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Vármegyei Levéltára munkatársa kutatta és adta át az utódoknak.
- Az évek újra számlálása akkor kezdődött, amikor néhány hete Budapesten az Országos Széchenyi Könyvtárban olyan sajtótudósításokra bukkantam, amelyek a novai sportélet 1927-nél korábbi működését tükrözik – avatott be kutatásaiba Bekő Tamás levéltáros. Nagyon fontos, hogy a falusi tömegsport nem önálló keretek közt, hanem a leventeintézmény bázisán belül szerveződött a húszas évek derekán. Erre utal egy régi sajtóforrás is, miszerint: „Az angol labdajáték már nemcsak a városok sportközönségét tartja lázban, hanem bevonult a falvakba is, különösen mióta a leventeegyesületek megalakultak. Nagyon sok egyesületnek futballcsapata is van, így vasárnaponként heves bajnoki vagy barátságos mérkőzések folynak a réteken vagy a falusi sporttelepeken” – írták a labdarúgás vidéki térhódításáról a Zalamegyei Újság 1925. április 17-i számában.
A korabeli sajtóorgánumok híradásai azt bizonyítják, hogy a novai fiúk már 1925-ben futballoztak, méghozzá sikerrel: „A rendelkezésre álló források szerint a leventeegyesület első labdarúgócsapatának bemutatkozó mérkőzésére 1925. áprilisában a gutorföldei leventék ellen került sor. Noha ezen a találkozón még vesztesen hagyták el a játékteret, a következő, május 10-én lejátszott összecsapáson már fényes, 6:3-as diadalt arattak a Lenti Sportegyesület felett. A Kerka Vidéke c. hetilapban megjelent rövid tudósítás szerint a novaiak várakozáson felül szerepeltek, míg a szűk [Fácánosi-lapi] pályához nem szokott lenti legények csak akkor kaptak észbe, mikor a mérkőzés sorsa már el volt döntve. A labdarúgócsapat alapítási évének külön érdekessége, hogy a következő hetekben Nova és Lenti fiai további két alkalommal játszottak egymással, ám a szomszédvári gárdának egyik mérkőzésen sem sikerült revansot vennie a novai leventéken.” – írja Bekő Tamás.
- Bár eredetileg 2027-re készültünk, de most már biztos, hogy a százéves évfordulót szeretnénk most ősszel megünnepelni, természetesen focival, és a múlt felidézésével, valamint díjalapítással – mondta Szekeres Zoltán. – Ahogy száz éve, ezúttal is a lenti sporttársakat hívjuk ki egy barátságos meccsre. Az egyesület 8 év alatt tízet öregedett..., én meg húszat – sommázta az új helyzetet a novai sportelnök.
A lentiek el is fogadták a kihívást, a sporteseményeket pedig egyéb programok is kísérik. Az utánpótlás nevelését szem előtt tartó, nyaranta focitábort szervező egyesület díjat alapít a legtehetségesebb ígéretnek, az események díszvendége pedig a novai születésű Vlaszák Géza labdarúgó-edző, a zalai fociélet idén 80 éves nagy alakja lesz. Az október 11-re tervezett rendezvények sorába illeszkedik Kukla János egykori novai focista sírjának felújítása és megkoszorúzása. A hozzátartozók is örömmel fogadták, hogy az 1971-ben – egy jugoszláviai meccs után – autóbalesetben meghalt 18 éves fiú emléke nem merült feledésbe. (Róla nevezik el az utánpótlás játékosokat elismerő díjat.)
- Noha a csapat és az egyesület sajnos nem dúskál relikviákban, hiszen a 8 éves működési szünet alatt sok minden elveszett, de a meglévőket, zászlókat, mezeket, fotókat szeretnénk bemutatni. Megkérjük ezúton is a régi sporttársakat, akinél van olyan tárgy vagy fénykép, ami a csapathoz, az egyesülethez, a novai sportélethez kötődik, hozza el egy közös tárlatra - folytatta Szekeres Zoltán.
A kiállítás vitán felül kitüntetett darabja lesz egy legalább 70 éves futballcipő, amelyet Szabó Ágnes a közelmúltban ajánlott fel. Ebben a csukában Ágnes hozzátartozója, Szentgyörgyvölgyi (Borda) Károly középpályásként játszott egykor a novai csapatban. Hasonló típusú szegecselt, bőrstoplis cipőben léptek pályára a legendás Aranycsapat tagjai is a magyar válogatott emlékezetes mérkőzésein az 1950-es évek első felében.
- Karcsi bácsinak, édesanyám élettársának az emlékét szeretném őrizni az adományozással – adott magyarázatot a gesztusra érdeklődésünkre Szabó Ágnes. – 2000-ben hunyt el, azután találtam meg a futballcipőt, tudtam, hogy fontos lehetett, ha sok évtizeden át megőrizte. Így tettem én is, 25 éve őrzöm, hiszen pozitív emlékeket jelképez számomra is. A novai sportegyesület vezetőjét, Szekeres Zoltán is régóta ismerem, most jött el az ideje, hogy a nevezetes cipő megtalálja méltó helyét.
A sportcentrum névadójának lánya, Hajasné Léránt Zsófia keszthelyi gyógypedagógus pedig édesapjának Léránt Lajos novai tanítónak a kitüntetéseit ajándékozta az egyesületnek. Miniszteri elismerések, Községért emlékplakettek, oklevelek méltó helyre kerülnek a készülő új vitrinekbe.
A novaiak az utóbbi évtizedben 5 szezont is a megye II. osztályú bajnokságban töltöttek, előtte egymást követően pedig kétszer voltak aranyérmesek a megye III-ban. Mostanában nem megy olyan jól a felnőtt csapatnak, de az utánpótlás terén virágkorát éli a klub.
A Léránt Lajos sportcentrum pedig igazi rangot vívott ki magának, hiszen szeptemberben a magyar válogatott hetedszerre érkezik Novára, itt rendezik ugyanis az U16-os korosztály határ menti mérkőzését Szlovénia ellen.
A dicső múltból táplálkozó lelkesedésre ismét szükség van. Az önkormányzat szerencsére jó partnere az egyesületnek, és a helyi vállalkozók is értékes segítséget nyújtanak, ha kell.
Végül tágítsuk a magyar sportélet XX. század eleji sorsát a politikatörténeti lépték közelébe, idézve Bekő Tamás előadásából: „Az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés megtiltotta Magyarországon az általános hadkötelezettséget. E rendelkezést megkerülve a leventemozgalom megszervezésével biztosította a magyar kormány a fiatalok katonai előképzését. A testnevelésről szóló 1921. évi 53. törvénycikk és annak a vallás- és közoktatásügyi miniszter által 1924 januárjában kiadott végrehajtási rendelete értelmében minden ifjúnak, aki nem járt olyan iskolába, ahol rendszeres testnevelés folyt, 12-től 21 éves koráig szervezett testgyakorláson kellett részt vennie. Nován 1924. november 30-án alakítottak leventeegyesületet, elnöknek Toma Elek (később vitéz Tamás Elek) tanítót, alelnöknek Koller Sándor aljegyzőt választották.”
Arany Horváth Zsuzsa