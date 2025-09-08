100 éve rúgják itt a bőrt – Centenáriumra készül októberben a Novai Sportegyesület

Annak idején lapunk is beszámolt arról, hogy Szekeres Zoltán vezetésével, támogatók bevonásával, aktív vezetőkkel és önkormányzati háttérrel új lendületet kapott Nován a fociélet, a megyei III. és II. osztályú bajnokságokban szerepelt a csapat, amely mögött már fejlődtek az utánpótlás fiataljai. A kötődést adó történetet pedig Bekő Tamás, a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Vármegyei Levéltára munkatársa kutatta és adta át az utódoknak.

Szentgyörgyvölgyi (Borda) Károly a Fácánosi-lapi labdarúgópályán 1961-ben. (Lábán a Szabó Ágnes által adományozott csukával) Fotó: Bekő Tamás gyűjtése

- Az évek újra számlálása akkor kezdődött, amikor néhány hete Budapesten az Országos Széchenyi Könyvtárban olyan sajtótudósításokra bukkantam, amelyek a novai sportélet 1927-nél korábbi működését tükrözik – avatott be kutatásaiba Bekő Tamás levéltáros. Nagyon fontos, hogy a falusi tömegsport nem önálló keretek közt, hanem a leventeintézmény bázisán belül szerveződött a húszas évek derekán. Erre utal egy régi sajtóforrás is, miszerint: „Az angol labdajáték már nemcsak a városok sportközönségét tartja lázban, hanem bevonult a falvakba is, különösen mióta a leventeegyesületek megalakultak. Nagyon sok egyesületnek futballcsapata is van, így vasárnaponként heves bajnoki vagy barátságos mérkőzések folynak a réteken vagy a falusi sporttelepeken” – írták a labdarúgás vidéki térhódításáról a Zalamegyei Újság 1925. április 17-i számában.

Bekő Tamás levéltáros és Szekeres Zoltán sportelnök a novai sportrelikviák közt Fotó: Arany Horváth Zsuzsa

A korabeli sajtóorgánumok híradásai azt bizonyítják, hogy a novai fiúk már 1925-ben futballoztak, méghozzá sikerrel: „A rendelkezésre álló források szerint a leventeegyesület első labdarúgócsapatának bemutatkozó mérkőzésére 1925. áprilisában a gutorföldei leventék ellen került sor. Noha ezen a találkozón még vesztesen hagyták el a játékteret, a következő, május 10-én lejátszott összecsapáson már fényes, 6:3-as diadalt arattak a Lenti Sportegyesület felett. A Kerka Vidéke c. hetilapban megjelent rövid tudósítás szerint a novaiak várakozáson felül szerepeltek, míg a szűk [Fácánosi-lapi] pályához nem szokott lenti legények csak akkor kaptak észbe, mikor a mérkőzés sorsa már el volt döntve. A labdarúgócsapat alapítási évének külön érdekessége, hogy a következő hetekben Nova és Lenti fiai további két alkalommal játszottak egymással, ám a szomszédvári gárdának egyik mérkőzésen sem sikerült revansot vennie a novai leventéken.” – írja Bekő Tamás.