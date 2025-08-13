Zöldbab, te drága! Az országos hiány miatt jelentős a drágulás tavalyhoz képest

A zalaegerszegi piacon pénteken nem csak a fügére voltunk kíváncsiak, a szomszéd asztaloknál Salamon Istvánné és lánya, Salamon Kinga kínálja a finomságot. Ők Németfaluban őstermelők összesen három hektár területen. Igyekeznek természetes körülmények között gondozni a növényeket, a szabadtéri vetéseknél egyáltalán nem használnak vegyszert. Több lábon állnak, nagyon sokféle zöldséget, gyümölcsöt kínálnak Egerszegen. Huszonkét éve foglalkozik a család zöldségtermesztéssel, eleinte kisebb mennyiségű áruval érkeztek, ám időközben rájöttek, több lábon kell állni. Valamikor a málna terem jól, a zöldbab vagy a paradicsom kevésbé, máskor fordítva.

A zöldbab ára bár jóval drágább, mint tavaly, Zalában szerencsére van kínálat.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

- Megszámoltam, 17 -féle paprikát termesztünk, s hétféle paradicsom van nálunk. Nyolcszáz négyzetméteres a fóliasátrunk, abba uborka, paprika, paradicsom kerül, de van szabadföldi ugyanúgy ezekből. Uborkából 700 tő van a szabadban, annak van öntözőrendszere, az év slágere volt ez a zöldség. Idén nagyon jó a zöldbabhozam, többfélét szoktam vetni, hogy biztosan sikerüljön. A vevők keresik, s nemcsak főzeléknek viszik, hanem például savanyúságot készítenek belőle, méghozzá csalamádé jellegűt. Mindenből raknak egy kicsit, nálunk pedig mindent megtalálnak hozzá – mondta Salamon Istvánné.

Egészséges a zöldbab, ennyibe kerül most a főzelék

A zöldbab lehet, hogy nem mindenki kedvence, ám valóban tele van vitaminokkal (például C- és K-vitamin), rostokban és ásványi anyagokban gazdag, fogyasztása támogatja az emésztést és az immunrendszert. A zalaegerszegi piacon 2800 forint kilója. A zöldbab ára a nagybani piacon májusban még 3300 forint körül mozgott, ami augusztusra mérséklődni látszik, jelenleg 1500 forint az agroinform.hu weboldal tájékoztatása szerint. Mégis, a tavalyi árakhoz képest mindez 40 százalékos drágulást jelent, írja a mezohir.hu portál. „A drágulás oka mindenütt elsősorban az időjárás: a nyári hőhullámok, viharok és borús időszakok váltakozása. A tartósan szűkös kínálat miatt nem valószínű, hogy az árak a következő hetekben csökkenni fognak.”