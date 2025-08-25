1 órája
Mindenkit a bezárt zalai termálfürdő érdekelt
Bezárt zalai termálfürdő, hamarosan nyíló élelmiszer áruház és új pékség. Olvasóinkat ezek a hírek érdekelték a leginkább a múlt héten. Íme a TOP 3.
A zaol.hu múlt heti hírei közül az abszolút első helyet egy bezárt, de hamarosan talán újra megnyíló termálfürdő vitte el. A galambok határában található Castrum termálfürdő, kemping és panzió jelenleg üresen áll, de a tulajdonostól megtudtuk, hogy 2027-re tervezik az újranyitást.
A múlt heti toplista második helyén a Zalaszentgróton épülő Penny Market zárt. Mint megírtuk: a bolt 700 négyzetméter alapterületű lesz 15-18 ember számára biztosít majd munkát. Az eredeti tervek szerint 2024 januárjában nyílt volna meg, de az előkészülteket látva az időpont most már nem lehet oly távoli. A bolt mellett 46 parkolóhelyet alakítanak ki.
Nagykanizsa legújabb pékségéről is sokan olvastak, az Erzsébet tér 2. szám alatt nemrég nyitott meg a a Kürtisztikum-Jégsarok. A névből sejteni lehet, hogy a hagyományos mellett, extra töltelékekkel készített kürtöskalács is kapható.