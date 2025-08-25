augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

23°
+22
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Toplista

1 órája

Mindenkit a bezárt zalai termálfürdő érdekelt

Címkék#Castrum#élelmiszer áruház#pékség#toplista

Bezárt zalai termálfürdő, hamarosan nyíló élelmiszer áruház és új pékség. Olvasóinkat ezek a hírek érdekelték a leginkább a múlt héten. Íme a TOP 3.

Pásztor András
Mindenkit a bezárt zalai termálfürdő érdekelt

A zaol.hu múlt heti hírei közül az abszolút első helyet egy bezárt, de hamarosan talán újra megnyíló termálfürdő vitte el. A galambok határában található Castrum termálfürdő, kemping és panzió jelenleg üresen áll, de a tulajdonostól megtudtuk, hogy 2027-re tervezik az újranyitást.

termálfürdő
A termálfürdő jellegzetes belső medencetere, melyből már eltűnt a víz
Fotó: Yvette Urbex

A múlt heti toplista második helyén a Zalaszentgróton épülő  élelmiszerbolt zárt. Mint megírtuk: a bolt 700 négyzetméter alapterületű lesz 15-18 ember számára biztosít majd munkát.  Az eredeti tervek szerint 2024 januárjában nyílt volna meg, de az előkészülteket látva az időpont most már nem lehet oly távoli. A bolt mellett 46 parkolóhelyet alakítanak ki.

Hamarosan megnyílik a zalaszentgróti élelmiszer áruház
Forrás:  zaol.hu

Nagykanizsa legújabb pékségéről is sokan olvastak, az Erzsébet tér 2. szám alatt nemrég nyitott meg a Kürtisztikum-Jégsarok. A névből sejteni lehet, hogy a hagyományos mellett, extra töltelékekkel készített kürtöskalács is kapható.

pékség
A kalács belsejét nutellával kenik be, majd érkezik a fagylalt. Valódi ízorgia
Fotó: Szakony Attila

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu