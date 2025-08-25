Mindenkit a bezárt zalai termálfürdő érdekelt

A zaol.hu múlt heti hírei közül az abszolút első helyet egy bezárt, de hamarosan talán újra megnyíló termálfürdő vitte el. A galambok határában található Castrum termálfürdő, kemping és panzió jelenleg üresen áll, de a tulajdonostól megtudtuk, hogy 2027-re tervezik az újranyitást.

A termálfürdő jellegzetes belső medencetere, melyből már eltűnt a víz

Fotó: Yvette Urbex

A múlt heti toplista második helyén a Zalaszentgróton épülő élelmiszerbolt zárt. Mint megírtuk: a bolt 700 négyzetméter alapterületű lesz 15-18 ember számára biztosít majd munkát. Az eredeti tervek szerint 2024 januárjában nyílt volna meg, de az előkészülteket látva az időpont most már nem lehet oly távoli. A bolt mellett 46 parkolóhelyet alakítanak ki.

Hamarosan megnyílik a zalaszentgróti élelmiszer áruház

Nagykanizsa legújabb pékségéről is sokan olvastak, az Erzsébet tér 2. szám alatt nemrég nyitott meg a Kürtisztikum-Jégsarok. A névből sejteni lehet, hogy a hagyományos mellett, extra töltelékekkel készített kürtöskalács is kapható.