Mindenki Petrára hajtott! Horgásznap meglepetésekkel – és volt, ami görbült is...

A Zalaszentmihályi Horgászok Egyesülete által gondozott tó páratlan halállománnyal büszkélkedhet, és a horgászok körében országos hírnévnek örvend. A verseny zárásáig, 11 óráig, mindössze néhány kisebb hal akadt horogra, de a nagy ponty, Petra elkerülte a csalit. A nyugalom szigetének nevezik a zalaszentmihályi horgásztavat a horgászok, a frissen átadott tanösvénynek köszönhetően pedig nemcsak a sporthorgászok, hanem a természetkedvelő sétálók és a kocogók is élvezhetik a tópart adta lehetőségeket.

A zalaszentmihályi horgásznap végül szép fogásokkal zárult. Fotó: Keszán-Dopita Tünde

Petra nyomában, avagy a halállomány védelme

– Ez a botom még apukámtól van, akivel a pacsai tavon is horgásztunk – mesélte Tuboly Zoltán, aki most nemcsak saját, hanem lánya sikeréért is izgult. Rebeka pár hellyel arrébb, ifjúsági versenyzőként várta a kapást, és végül meg is nyerte korosztályában a viadalt.

– Az az igazság, hogy sokan vadásznak Petrára, de ma már kevesen érik el – mosolygott Konrád László, a tó egyik halőre. – A halaink chipet kapnak, így könnyen azonosíthatjuk őket, követhetjük a fejlődésüket és persze a biztonságukat is garantáljuk egyben. Petra jelenleg 25-26 kilós gyönyörű pontyunk, akit bár korábban sűrűn kifogtak, de ma már fifikásan kerülgeti a csábító csalikat a horgon. Nagyon vigyázunk a halainkra. Ők is érző lények, akikkel ennek megfelelően bánunk. Szívük van, vér folyik az ereikben, ugyanolyan tisztességgel kell velük bánnunk, mint egy emberrel – erősíti meg hitvallását a tó halőre.

Az öröm s a jókedv nem hiányzott a partról. Fotó: Pusztai Bálint

A tó bajnokai: a hajrában dőlt el a vándorkupa sorsa

Időközben a tó közepéről érkezett hívás, hogy egy versenyző nem várt nagyságú halat fogott, kéri, hogy segítsenek neki. Az egyik szervezővel csónakba szálltunk, hogy Kajetán Ferenc hat perccel a verseny lefújása előtt még megmérethesse a kifogott halat. Valóban szép példány, 13 kiló feletti. Egy gyors fotó készült, majd a hal tovább úszhatott a vízben. Már-már megcsillant a remény, hogy a verseny friss győztesével állunk szemben a csónakban, de pár méterrel arrébb intettek: egy fiatalember ígéretes súlyú halakat fogott.