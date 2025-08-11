augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

26°
+37
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tanösvény és kilátó

1 órája

Mindenki Petrára hajtott! Horgásznap meglepetésekkel – és volt, ami görbült is...

Címkék#Zalaszentmihályi Horgásznap#horgászverseny#ponty#Zalaszentmihályi Horgászok Egyesülete

„Akkor induljon a verseny! Aztán görbüljön!” Pontosan így hangzott el a horgászverseny nyitómondata a hétvégén Zalaszentmihályon megrendezett horgásznapon, amelyen átadták a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásából létrehozott tanösvényt is. 

Keszán-Dopita Tünde
Mindenki Petrára hajtott! Horgásznap meglepetésekkel – és volt, ami görbült is...

A zalaszentmihályi Kiss Máté nyerte a horgászversenyt.

Fotó: Pusztai Bálint

A Zalaszentmihályi Horgászok Egyesülete által gondozott tó páratlan halállománnyal büszkélkedhet, és a horgászok körében országos hírnévnek örvend. A verseny zárásáig, 11 óráig, mindössze néhány kisebb hal akadt horogra, de a nagy ponty, Petra elkerülte a csalit. A nyugalom szigetének nevezik a zalaszentmihályi horgásztavat a horgászok, a frissen átadott tanösvénynek köszönhetően pedig nemcsak a sporthorgászok, hanem a természetkedvelő sétálók és a kocogók is élvezhetik a tópart adta lehetőségeket.

A zalaszentmihályi Horgásznap végül szép fogásokkal zárult.
A zalaszentmihályi horgásznap végül szép fogásokkal zárult. Fotó: Keszán-Dopita Tünde

Petra nyomában, avagy a halállomány védelme 

Ez a botom még apukámtól van, akivel a pacsai tavon is horgásztunk – mesélte Tuboly Zoltán, aki most nemcsak saját, hanem lánya sikeréért is izgult. Rebeka pár hellyel arrébb, ifjúsági versenyzőként várta a kapást, és végül meg is nyerte korosztályában a viadalt.  

– Az az igazság, hogy sokan vadásznak Petrára, de ma már kevesen érik el – mosolygott Konrád László, a tó egyik halőre. – A halaink chipet kapnak, így könnyen azonosíthatjuk őket, követhetjük a fejlődésüket és persze a biztonságukat is garantáljuk egyben. Petra jelenleg 25-26 kilós gyönyörű pontyunk, akit bár korábban sűrűn kifogtak, de ma már fifikásan kerülgeti a csábító csalikat a horgon. Nagyon vigyázunk a halainkra. Ők is érző lények, akikkel ennek megfelelően bánunk. Szívük van, vér folyik az ereikben, ugyanolyan tisztességgel kell velük bánnunk, mint egy emberrel – erősíti meg hitvallását a tó halőre.

Az öröm s a jókedv nem hiányzott a partról. Fotó: Pusztai Bálint

A tó bajnokai: a hajrában dőlt el a vándorkupa sorsa 

Időközben a tó közepéről érkezett hívás, hogy egy versenyző nem várt nagyságú halat fogott, kéri, hogy segítsenek neki. Az egyik szervezővel csónakba szálltunk, hogy Kajetán Ferenc hat perccel a verseny lefújása előtt még megmérethesse a kifogott halat. Valóban szép példány, 13 kiló feletti. Egy gyors fotó készült, majd a hal tovább úszhatott a vízben. Már-már megcsillant a remény, hogy a verseny friss győztesével állunk szemben a csónakban, de pár méterrel arrébb intettek: egy fiatalember ígéretes súlyú halakat fogott. 

Kiss Máté szerényen várakozott a csónakban, de megsúgták, az egyik legügyesebb és legtaktikusabb horgász hírében áll. Kifogott halainak súlya meghaladta a 20 kilót is, így megérdemelten nyerte el a horgászverseny vándorkupáját.

Horgásznap Zalaszentmihályon 1.

Fotók: Keszán-Dopita Tünde

Új tanösvény gazdagítja a tópartot Zalaszentmihályon

A tanösvény hivatalos átadásán Rétvári Róbert, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke elmondta: A most felavatott tanösvény a gyermekek számára jó levegőn, szép környezetben, a kihelyezett táblák segítségével számos hasznos ismeret megszerzésére kínál lehetőséget, a természet szeretete mellett erősítve a lokálpatrióta büszkeséget is. Ha Zalaszentmihály és közösségei nyernek, azzal egész Zala többé, gazdagabbá válik. 

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője kiemelte: A tó fejlesztésével, a helyi lakosok értékteremtő munkája nemcsak a régió lakosságát gazdagítja, hiszen az ország számos területéről, sőt a határainkon túlról is sokan érkeznek a zalaszentmihályi horgásztóra. 

A résztvevők megemlékeztek a közelmúltban elhunyt Adorján Jenőről – aki a Zalaszentmihályi Horgászok Egyesületének elnöke, valamint a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének intézőbizottsági tagja is volt , s felavatták a nevét viselő kilátót. 

A délutánt és az estét halászléfőző-verseny, és különböző szórakoztató programok színesítették.

Horgásznap Zalaszentmihályon 2.

Fotók: Pusztai Bálint

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu