Mindenki Petrára hajtott! Horgásznap meglepetésekkel – és volt, ami görbült is...
„Akkor induljon a verseny! Aztán görbüljön!” Pontosan így hangzott el a horgászverseny nyitómondata a hétvégén Zalaszentmihályon megrendezett horgásznapon, amelyen átadták a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásából létrehozott tanösvényt is.
A zalaszentmihályi Kiss Máté nyerte a horgászversenyt.
Fotó: Pusztai Bálint
A Zalaszentmihályi Horgászok Egyesülete által gondozott tó páratlan halállománnyal büszkélkedhet, és a horgászok körében országos hírnévnek örvend. A verseny zárásáig, 11 óráig, mindössze néhány kisebb hal akadt horogra, de a nagy ponty, Petra elkerülte a csalit. A nyugalom szigetének nevezik a zalaszentmihályi horgásztavat a horgászok, a frissen átadott tanösvénynek köszönhetően pedig nemcsak a sporthorgászok, hanem a természetkedvelő sétálók és a kocogók is élvezhetik a tópart adta lehetőségeket.
Petra nyomában, avagy a halállomány védelme
– Ez a botom még apukámtól van, akivel a pacsai tavon is horgásztunk – mesélte Tuboly Zoltán, aki most nemcsak saját, hanem lánya sikeréért is izgult. Rebeka pár hellyel arrébb, ifjúsági versenyzőként várta a kapást, és végül meg is nyerte korosztályában a viadalt.
– Az az igazság, hogy sokan vadásznak Petrára, de ma már kevesen érik el – mosolygott Konrád László, a tó egyik halőre. – A halaink chipet kapnak, így könnyen azonosíthatjuk őket, követhetjük a fejlődésüket és persze a biztonságukat is garantáljuk egyben. Petra jelenleg 25-26 kilós gyönyörű pontyunk, akit bár korábban sűrűn kifogtak, de ma már fifikásan kerülgeti a csábító csalikat a horgon. Nagyon vigyázunk a halainkra. Ők is érző lények, akikkel ennek megfelelően bánunk. Szívük van, vér folyik az ereikben, ugyanolyan tisztességgel kell velük bánnunk, mint egy emberrel – erősíti meg hitvallását a tó halőre.
A tó bajnokai: a hajrában dőlt el a vándorkupa sorsa
Időközben a tó közepéről érkezett hívás, hogy egy versenyző nem várt nagyságú halat fogott, kéri, hogy segítsenek neki. Az egyik szervezővel csónakba szálltunk, hogy Kajetán Ferenc hat perccel a verseny lefújása előtt még megmérethesse a kifogott halat. Valóban szép példány, 13 kiló feletti. Egy gyors fotó készült, majd a hal tovább úszhatott a vízben. Már-már megcsillant a remény, hogy a verseny friss győztesével állunk szemben a csónakban, de pár méterrel arrébb intettek: egy fiatalember ígéretes súlyú halakat fogott.
Kiss Máté szerényen várakozott a csónakban, de megsúgták, az egyik legügyesebb és legtaktikusabb horgász hírében áll. Kifogott halainak súlya meghaladta a 20 kilót is, így megérdemelten nyerte el a horgászverseny vándorkupáját.
Horgásznap Zalaszentmihályon 1.Fotók: Keszán-Dopita Tünde
Új tanösvény gazdagítja a tópartot Zalaszentmihályon
A tanösvény hivatalos átadásán Rétvári Róbert, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke elmondta: A most felavatott tanösvény a gyermekek számára jó levegőn, szép környezetben, a kihelyezett táblák segítségével számos hasznos ismeret megszerzésére kínál lehetőséget, a természet szeretete mellett erősítve a lokálpatrióta büszkeséget is. Ha Zalaszentmihály és közösségei nyernek, azzal egész Zala többé, gazdagabbá válik.
Vigh László, a térség országgyűlési képviselője kiemelte: A tó fejlesztésével, a helyi lakosok értékteremtő munkája nemcsak a régió lakosságát gazdagítja, hiszen az ország számos területéről, sőt a határainkon túlról is sokan érkeznek a zalaszentmihályi horgásztóra.
A résztvevők megemlékeztek a közelmúltban elhunyt Adorján Jenőről – aki a Zalaszentmihályi Horgászok Egyesületének elnöke, valamint a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének intézőbizottsági tagja is volt –, s felavatták a nevét viselő kilátót.
A délutánt és az estét halászléfőző-verseny, és különböző szórakoztató programok színesítették.
Horgásznap Zalaszentmihályon 2.Fotók: Pusztai Bálint