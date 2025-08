A falu közössége együtt ünnepelt – még a legkisebbeket is köszöntötték a zalaszentgyörgyi falunapon (galéria)

– A zalaszentgyörgyi falunap mottója, hogy legyünk együtt, érezzük jól magunkat, amit egy kötetlen, családi, baráti összejövetelen meg is tehetünk – mondta Dömötörné Kozma Patrícia polgármester. Helyi csapatok főznek, idén először 11 csapat készített ételeket, a korábbi 5-6 csapathoz képest. Az önkormányzat vadpörkölttel vendégelte meg a rendezvényre kilátogatókat. Fröccsplaccot nyitottunk becsületkasszával, mert a kultúrház felújítására gyűjtünk. A Felső Zala menti települések összefogásával támogatást nyertünk anyagköltségre a kerékpáros pihenő felújításához, amit társadalmi munka keretében szeretnénk elvégezni.

Zalaszentgyörgyi falunap a családok köszöntésével. Képünkön balról: Neumanné Janzsó Ildikó aljegyző, Vigh László országgyűlési képviselő, Ujfalusi László édesapa, kezében Ujfalusi Milán Márk, valamint Ujfalusi Zsuzsa édesanya, Ujfalusi Kristóf Barnabással, továbbá Vigh Balázs atya és Dömötörné Kozma Patrícia polgármester.

Forrás: ZH

Zalaszentgyörgyi falunap köszöntőkkel

A közösség erősítése is fontos, ezért idén is köszöntötték az elmúlt egy évben született kisbabákat és szüleiket és egy beköltöző családot. Rajtuk kívül a település új papját, Vigh Balázs káplán atyát is köszöntötték a zalaszentgyörgyi falunap ünnepélyes megnyitóján. Vigh László országgyűlési képviselő beszédében méltatta Kovács Dezső, korábbi polgármester tevékenységét. Mint mondta, az új testület új irányokat kijelölve folytatja a megkezdett munkát, a polgármester asszonnyal az élen jó kezekben van a falu. Országgyűlési képviselőként pedig továbbra is mindent megtesz azért, hogy a településeken, így Zalaszentgyörgyön is megvalósuljanak a fejlesztési elképzelések.

Mohácsi cserépedényben fő a (sokác) babgulyás. A csapat, amely elkövette, balról: Császár Gábor, Császár Barnabás, Pethő Norbert, Császár Amina, Császár Gáborné Rozália és Császár Gábor.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Nem csak bográcsban készült étel

A szabadtéri főzés elengedhetetlen tartozéka a bogrács. De nem feltétlen, lehet más is, például egy magas cserépedény. Pethő Norbert elmondta, Mohácson vásárolták a két, tetővel ellátott főzőedényt, amelyben a sokác babot készítenek. (Sokácnak neveztik a horvát népcsoportot hazánk déli részén). Ők is babgulyást főznek benne. Alulra kerül hús, rá a bab és a zöldségek. Mennyiségtől függően 3-5 órán keresztül fő a tűz mellett. Régen a szőlős gazdák is ebben főztek, míg megkapáltak néhány sort, addigra megfőtt az étel a cserépedényben.