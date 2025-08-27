augusztus 27., szerda

Mi ez a szag?

55 perce

Valami bűzlik Zalaszentgróton

Mészáros Annarózsa

Zalaszentgrót polgármestere a közösségi médián keresztül kér segítséget, hátha kiderül a mindent ellepő, zalaszentgróti bűz forrása.

Zalaszentgróti bűz
Aki tudja hol lehet a zalaszentgróti bűz forrása jelezze az önkormányzatnak
Forrás:  Getty Images

Hol lehet a zalaszentgróti bűz forrása?

Baracskai József azt írja: "Több lakos jelezte, hogy a Zalaszentgróton esténként kellemetlen, égett műanyag szag terjeng, amely valamilyen égetésből származhat." - hozzátette, hogy "Az önkormányzat is keresi a forrást", de amennyiben bárkinek bármilyen információja van az üggyel kapcsolatban jelezze az önkormányzat felé. Posztjában rámutatott arra is a település első embere, hogy "ez nemcsak kellemetlen, hanem káros is lehet – különösen a gyerekek és az idősek egészségére."

Sokan szóltak hozzá a bejegyzéshez, a felvetett problémát alátámasztva:

"Vasárnap este Virág utcában is nagyon büdös volt. Mintha disznót perzseltek volna.....pedig csak télen van a szezonja......"

"Kisszentgróton is erőteljesen érződik"

"Minden este 20 óra után kezd intenzív szag lenni itt a Kossuth Lajos utcán nagyon durván lehet érezni !Perzselt égett szag!"

 

