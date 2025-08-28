59 perce
Zalai védőnőre is szavazhatunk – voksainkkal megismétlődhet a tavalyi siker
Tóth Anikó, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház kórházi védőnője jelölést kapott a rangos Dr. Audrey Evans szakdolgozói díjra! Tavaly zalaegerszegi szakember kapta az elismerést, s a siker most megismétlődhet.
A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Fb-posztjában úgy fogalmaz: "Anikó 35 éve segíti az édesanyákat – nemcsak szakmai tudásával, hanem szívből jövő figyelemmel, empátiával és mosollyal."
„Egy kisbaba születésekor új család születik”, vallja Tóth Anikó, aki minden nap azon dolgozik, hogy az első napok biztonságban, szeretetben teljenek. A szakember jelenléte megnyugtat, támogat, és segít abban, hogy a nők magabiztosan induljanak el az anyaság útján.
A kórház arra buzdít: szavazzunk Anikóra, hogy együtt mutassuk meg: az emberség, a figyelem és a családokért végzett fáradhatatlan munka igenis számít.
Szavazni itt lehet!