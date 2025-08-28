Zalai védőnőre is szavazhatunk – voksainkkal megismétlődhet a tavalyi siker

A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Fb-posztjában úgy fogalmaz: "Anikó 35 éve segíti az édesanyákat – nemcsak szakmai tudásával, hanem szívből jövő figyelemmel, empátiával és mosollyal."

Tóth Anikó immár 35 éve segíti, támogatja az édesanyákat

Forrás: Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház

„Egy kisbaba születésekor új család születik”, vallja Tóth Anikó, aki minden nap azon dolgozik, hogy az első napok biztonságban, szeretetben teljenek. A szakember jelenléte megnyugtat, támogat, és segít abban, hogy a nők magabiztosan induljanak el az anyaság útján.

A kórház arra buzdít: szavazzunk Anikóra, hogy együtt mutassuk meg: az emberség, a figyelem és a családokért végzett fáradhatatlan munka igenis számít.

