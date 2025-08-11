Meglepetés a hőségben: „családegyesítés” az újranyitott zalai szálláshelyen (galéria, videó)

Bár felkészületlenül érte őket a felkérés a fotózáshoz és a társalgáshoz, ám nagyon előzékenyek és segítőkészek voltak. Az újságíró kellemes, mediterrán hangulatú fél órát töltött a barátságos vendégekkel. Szeged mellől, Sándorfalváról érkezett Magyar Károly, aki négy éjszakát foglalt családja – köztük öt kisgyermek – számára a zalai szálláshelyen itt, a Gébárti-tó mellett. Az aktív pihenés nekik annyit jelentett, hogy a szomszédos Aquacityben múlatták az időt, egyik nap pedig az AquaTherma Termálfalu szabadtéri kemencéjében finom sülteket készítettek, a bográcsban pedig ízletes paprikáskrumpli főtt.

A gyerekek biztonságban játszhattak a zalaegerszegi Aqua Termálfalu elkerített területén. A zalai szálláshely különösen előnyös a családoknak, nagyobb társaságoknak.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

– Három faházat foglaltunk, nagyon elégedettek vagyunk a minőséggel, kiszolgálással. Szerencsére ebben a rekkenő kánikulában a légkondicionált épületekben kellemes volt a pihenés – felelte Károly.

A testvére, Balázs utazott a legtöbbet, ő Angliában él, ám szívesen jött a család hívószavára. Éves szabadságát tölti a rokonoknál, velük érkezett Zalaegerszegre.

– Nagyon tetszik a hely, családias, közel vannak a fürdők, strandok, gyönyörű a vidék. Néhány éve voltunk itt, most újra ezt választottuk, s szerintem nem utoljára – mondta Balázs.

A zalai szálláshelyen volt a családegyesítés, teljesen véletlenül

S hogy a nyaralás még teljesebb legyen, akarva akaratlanul „családegyesítés” szemtanúi lehettünk, ugyanis a Győrben élő Török Petra és családja a zalaegerszegi szálláshelyen találkozott a sándorfalvi rokonokkal, köztük Károllyal és Balázzsal. Petráék tehát külön csapatként, a Sándorfalváról elszármazott barátaikkal együtt 14-en, köztük hat gyermekkel érkeztek Szegedről, Sándorfalváról, Budapestről.

– Azért a termálfalut választottuk, mert tudtuk, hogy itt elengedhetjük a gyerekeket a zárt területen, elfoglalják magukat és biztonságban vannak. S természetesen az Aquacity-t sem hagytuk ki. Teljesen véletlenül ugyanebben az időpontban találkoztunk a másik csoporttal, szóval valóban feledhetetlen lett így a nyarunk – felelte mosolyogva a fiatal anyuka.

Az AquaTherma Termálfalu júniusban nyitott, 12 kényelmes faház várja a vendégeket. Sokak által kedvelt zalai szálláshely.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Néhány éve zárt be, s most júniusban nyitott újra a közkedvelt zalai szálláshely. Horváth Márton létesítményvezető érdeklődésünkre elmondta, egész évben, azaz december végéig szeretnének nyitva lenni, kíváncsian várják az őszi és téli szezont. Az iskolákat ugyancsak szeretnék megcélozni.