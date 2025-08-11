augusztus 11., hétfő

Nyári körkép

1 órája

Meglepetés a hőségben: „családegyesítés” az újranyitott zalai szálláshelyen (galéria, videó)

Több év kihagyás után ismét nyitva a zalaegerszegi létesítmény a Gébárti-tó mellett. A zalai szálláshelyek közül az AquaTherma Termálfalu igényes, légkondicionált faházaiban szállt meg a Szeged mellől érkezett népes család 18 fővel. A történet pikantériája, hogy egy Győrben élő rokonukkal is itt találkoztak, pedig nem beszéltek össze. Vasárnap a finom reggeli közben faggattuk még kicsekkolás előtt a vidám és láthatóan elégedett társaságot.

Mozsár Eszter
Meglepetés a hőségben: „családegyesítés" az újranyitott zalai szálláshelyen (galéria, videó)

Frank István, Török Petra, Körmendi Anikó és Magyar Károly, akikkel a bőséges reggeli elfogyasztása előtt beszélgettünk.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Bár felkészületlenül érte őket a felkérés a fotózáshoz és a társalgáshoz, ám nagyon előzékenyek és segítőkészek voltak. Az újságíró kellemes, mediterrán hangulatú fél órát töltött a barátságos vendégekkel. Szeged mellől, Sándorfalváról érkezett Magyar Károly, aki négy éjszakát foglalt családja – köztük öt kisgyermek – számára a zalai szálláshelyen itt, a Gébárti-tó mellett. Az aktív pihenés nekik annyit jelentett, hogy a szomszédos Aquacityben múlatták az időt, egyik nap pedig az AquaTherma Termálfalu szabadtéri kemencéjében finom sülteket készítettek, a bográcsban pedig ízletes paprikáskrumpli főtt.

zalai szálláshely
A gyerekek biztonságban játszhattak a zalaegerszegi Aqua Termálfalu elkerített területén. A zalai szálláshely különösen előnyös a családoknak, nagyobb társaságoknak. 
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

– Három faházat foglaltunk, nagyon elégedettek vagyunk a minőséggel, kiszolgálással. Szerencsére ebben a rekkenő kánikulában a légkondicionált épületekben kellemes volt a pihenés – felelte Károly.

A testvére, Balázs utazott a legtöbbet, ő Angliában él, ám szívesen jött a család hívószavára. Éves szabadságát tölti a rokonoknál, velük érkezett Zalaegerszegre.

– Nagyon tetszik a hely, családias, közel vannak a fürdők, strandok, gyönyörű a vidék. Néhány éve voltunk itt, most újra ezt választottuk, s szerintem nem utoljára – mondta Balázs.

A zalai szálláshelyen volt a családegyesítés, teljesen véletlenül

S hogy a nyaralás még teljesebb legyen, akarva akaratlanul „családegyesítés” szemtanúi lehettünk, ugyanis a Győrben élő Török Petra és családja a zalaegerszegi szálláshelyen találkozott a sándorfalvi rokonokkal, köztük Károllyal és Balázzsal. Petráék tehát külön csapatként, a Sándorfalváról elszármazott barátaikkal együtt 14-en, köztük hat gyermekkel érkeztek Szegedről, Sándorfalváról, Budapestről.

– Azért a termálfalut választottuk, mert tudtuk, hogy itt elengedhetjük a gyerekeket a zárt területen, elfoglalják magukat és biztonságban vannak. S természetesen az Aquacity-t sem hagytuk ki. Teljesen véletlenül ugyanebben az időpontban találkoztunk a másik csoporttal, szóval valóban feledhetetlen lett így a nyarunk – felelte mosolyogva a fiatal anyuka.

zalai szálláshely
Az AquaTherma Termálfalu júniusban nyitott, 12 kényelmes faház várja a vendégeket. Sokak által kedvelt zalai szálláshely.  
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Néhány éve zárt be, s most júniusban nyitott újra a közkedvelt zalai szálláshely. Horváth Márton létesítményvezető érdeklődésünkre elmondta, egész évben, azaz december végéig szeretnének nyitva lenni, kíváncsian várják az őszi és téli szezont. Az iskolákat ugyancsak szeretnék megcélozni.

A faházaink modernek, a nappaliban kihúzható kanapé, televízió található, a konyha teljesen felszerelt mikrohullámú sütővel, vízforralóval, kávékapszulás géppel. A földszinten van a tusoló és mellékhelyiség, az emeleten pedig kettő hálószoba – tájékoztatott Horváth Márton.

Elégedettek, hiszen nem sok idejük volt hirdetni az újranyitást, ám szerencsére a vendégek visszataláltak hozzájuk, az ország minden részéről érkeztek olyanok, akik vagy Zalaegerszegen és környékén nyaralnak vagy átutaznak Göcsejen. Hangsúlyozták, a terület már nem alkalmas kempingezésre, így a modern, felszerelt faházakban lehet megszállni. Az ellátás félpanziós, a reggeli zalai termelők kincseit rejtik. Ezen kívül napi ajánlatból a Vadkacsa vendéglőben meleg vacsora is rendelhető. A termálfalu a nyaraláson kívül bármilyen közösségi rendezvényhez bérelhető.

Újra nyitott az AquaTherma Termálfalu

Fotók: Mozsár Eszter

 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
