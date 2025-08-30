Szaúd-Arábia és Japán: világot járt zalai népművészek, akikkel a Sereglésen is találkozhatunk

Ismét népes tagsággal képviseltette magát a Mesterségek Ünnepe programsorozaton az egyesület, a zalai népművészek pedig régi ismerősként tarthattak mesterségbemutatókat s kínálták portékáikat Budapesten. Devecz Zsuzsa egyesületi elnök arról is mesélt, idén egységes, a hetési motívumokat megjelenítő viseletben vonultak végig augusztus 20-án. Megtudhattuk továbbá, miként barátkoztak össze a lengyel népművészekkel. Örömhír, hogy idén Csuti Tibor fazekasmester és Hácskó Imréné hetési szőtteskészítő kapott rangos kitüntetést.

A zalai népművészek a hetési motívumokat idézték meg a viseletükön, amit a Fehérnép dizájnnal közösen készítettek.

Forrás: Zala Megyei Népművészeti Egyesület

Zalai népművészek Szaúd-Arábiában és Japánban

Tavasszal Zalai Béla fafaragó és Simon Katalin tojásfestő vehetett részt Szaúd-Arábiában bemutatón, a Népművészeti Egyesületek Országos Szövetsége delegálta a zalai alkotókat. Az Expo 2025 világkiállításon Japánban a zalaiakat Simon Katalin mézeskalács-készítő és Berkovics Emőke hímestojás-festő képviseli.

Devecz Zsuzsa egyesületi elnök a Zaol-podcast legutóbbi adásában számolt be eredményeikről.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Mi az a Sereglés 2025? Szeptember végén megtudhatod Zalaegerszegen

Devecz Zsuzsa azt is megosztotta a hallgatókkal, hogy szeptember 20-án a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóházban az országos rendezvénysorozat, a Sereglés 2025 egyik kiemelt helyszíneként találkozhatunk a zalai népművészekkel és néptáncegyüttesekkel, népzenészekkel. Többek között olyan programelemek lesznek, mint a Viseletes felvonulás a Boldogasszony kápolnától a Gébárti Alkotóházig népdalénekléssel, zenekari kísérettel. Emellett a FolkPonton az Értéket Tisztán Egyesület tart táncműhelyt, míg a Völgyi Birtokon ifj. Horváth Károly népzenei műhelye várja az érdeklődőket.