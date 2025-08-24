augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

14°
+23
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerések

1 órája

Remekeltek a zalai népművészek, őket tüntették ki, gratulálunk!

Címkék#Népművészet Ifjú Mester#Népművészeti Egyesületek Szövetség#Kolozsvári István#Magyar Bronz Érdemkereszt díj#Zala Megyei Népművészeti Egyesület

Ismét rangos elismerésekkel térhetett haza a Zala Megyei Népművészeti Egyesület, velük a Budai Várban, a Mesterségek Ünnepén találkozhatott a közönség. Augusztus 20-a alkalmából állami kitüntetésben és szakmai elismerésben részesült kettő tagjuk.

Mozsár Eszter
Remekeltek a zalai népművészek, őket tüntették ki, gratulálunk!

Hácskó Imréné Népi Iparművész magas állami kitüntetésben részesült.

Forrás: Zala Megyei Népművészeti Egyesület

A lenti Hácskó Imréné Zsuzsanna Népi Iparművész, az egyedüli Hetési szőttes készítő Magyar Bronz Érdemkereszt díjat vehetett át a Pesti Vigadóban. Csuti Tibor fazekasmester, a Népművészet Ifjú Mestere a Népművészeti Egyesületek Szövetsége Király Zsiga díjában részesült. Szerkesztőségünk gratulál az elismerésekhez. 

Novák Irén államtitkár-helyettes és Kolozsvári István NESZ elnök adta át Csuti Tibornak az elismerést.
Forrás: Zala Megyei Népművészeti Egyesület


 


 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu