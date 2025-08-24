1 órája
Remekeltek a zalai népművészek, őket tüntették ki, gratulálunk!
Ismét rangos elismerésekkel térhetett haza a Zala Megyei Népművészeti Egyesület, velük a Budai Várban, a Mesterségek Ünnepén találkozhatott a közönség. Augusztus 20-a alkalmából állami kitüntetésben és szakmai elismerésben részesült kettő tagjuk.
Hácskó Imréné Népi Iparművész magas állami kitüntetésben részesült.
Forrás: Zala Megyei Népművészeti Egyesület
A lenti Hácskó Imréné Zsuzsanna Népi Iparművész, az egyedüli Hetési szőttes készítő Magyar Bronz Érdemkereszt díjat vehetett át a Pesti Vigadóban. Csuti Tibor fazekasmester, a Népművészet Ifjú Mestere a Népművészeti Egyesületek Szövetsége Király Zsiga díjában részesült. Szerkesztőségünk gratulál az elismerésekhez.