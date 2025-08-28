Családi nap
1 órája
A legkisebbeknek is fontos szerep jutott a zalai település rendezvényén
Az elmúlt hétvégén Zalaboldogfa önkormányzata családi napot rendezett. Az esemény különlegessége volt, hogy köszöntötték a település újszülöttjeit, akik az elmúlt egy évben születtek.
A település tavaly megválasztott polgármestere, Tóthné Toldi Alexandra és Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is üdvözölte az apróságokat és gratulált szüleiknek, illetve az önkormányzat jelképes ajándékkal is készült.
A politikus az eseményen elmondta, hogy szép gesztus az önkormányzat részéről az újszülöttek köszöntése, ebből is látszik, hogy a itt is a gyerekeket, a családokat tartják a legfontosabbnak.
