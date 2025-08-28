augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

28°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Családi nap

1 órája

A legkisebbeknek is fontos szerep jutott a zalai település rendezvényén

Címkék#rendezvény#Tóthné Toldi Alexandra#Vigh László

Korosa Titanilla

Az elmúlt hétvégén Zalaboldogfa önkormányzata családi napot rendezett. Az esemény különlegessége volt, hogy köszöntötték a település újszülöttjeit, akik az elmúlt egy évben születtek.

Zalaboldogfa
Zalaboldogfa családi napján az újszülötteket is köszöntötték
Fotó: ZH

A település tavaly megválasztott polgármestere, Tóthné Toldi Alexandra és Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is üdvözölte az apróságokat és gratulált szüleiknek, illetve az önkormányzat jelképes ajándékkal is készült. 

A politikus az eseményen elmondta, hogy szép gesztus az önkormányzat részéről az újszülöttek köszöntése, ebből is látszik, hogy a itt is a gyerekeket, a családokat tartják a legfontosabbnak. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu