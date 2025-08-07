augusztus 7., csütörtök

Zala Zone

1 órája

Új nevet kap a zalaegerszegi bevásárlópark, de nem csak ez változik

Címkék#csomagautomata#Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt#Indotek Group#Zala Center#Zala Zone

Az eddig Zala Zone néven ismert zalaegerszegi bevásárlópark mostantól Zala Center néven működik tovább. A 16 éve a húsipari vállalat helyén kialakított komplexum az új név mellé megújult dizájnt, új weboldalt és közösségi felületeket is kap.

Szabó Judit
Új nevet kap a zalaegerszegi bevásárlópark, de nem csak ez változik

A Zala Zone 2009 óta várja a vásárlókat Fotó: Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt./Indotek Group

A bevásárlóközpont az egykori Zalahús helyén épült fel, 2009 augusztusának végén adták át. Akkor Zala Parknak nevezték a 74-es és a 76-os főút kereszteződésében kialakított, ma Zala Zone nevet viselő bevásárlóudvart, amelyet közel egy év alatt építettek fel, és 25 egységet alakítottak ki benne.  Olyan nagy márkák nyitottak itt üzletet, mint például a C&A, a New Yorker, a Takko, a KIK, a DM, a Fressnapf, s működik a bevásárlócentrumban MediaMarkt, Deichmann, CCC és H&M is.

Zala Zone helyett Zala Center

A jelenleg Zala Zone elnevezésű kereskedelmi központ az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. szerdán kiadott közleménye szerint csaknem 14.000 négyzetméteren helyezkedik el, s több mint 20 üzlet működik benne, de többek között csomagautomata és benzinkút is üzemel. A komplexum területén továbbra is ingyenes marad a parkolás. A márkaváltással nemcsak a létesítmény neve változik meg, hanem modern és egységes arculatot kapnak a Zala Center közösségimédia-felületei, valamint a hivatalos weboldal is megújul.

A névváltozás indokára nem tér ki a közlemény, mindenesetre ha rákeresünk a Zala Zone kifejezésre az interneten, akkor az első találatok között az e nevet viselő zalaegerszegi járműipari tesztpályát találjuk, s ZalaZONE Park a neve a tesztpálya melletti dinamikusan fejlődő ipari területnek. A városnak ezen a részén már egy teret is ZalaZone névre keresztelt az önkormányzat.

 

 

