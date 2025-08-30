1 órája
Dr. Zacher Gábor: Míg a kábítószer szitokszó, addig az alkoholos függőségekről kevesebbet beszélünk (galéria)
Dr. Zacher Gábor főorvos, mentőorvos, toxikológus, címzetes egyetemi docens vendégeskedett a megyeszékhelyen. Az Egészséges Zalaegerszeg Program részeként, az önkormányzat, a diákönkormányzat és a Zalaegerszegi Fiatalok Egyesülete szervezésében dr. Zacher Gábor jó hangulatban, de komoly mondanivalóval tűzdelt beszélgetést folytatott a jelenlévőkkel.
Már kora este elkezdett megtelni a rendezvény helyszínéül kijelölt Csíz, ahol a „beülős kiülő” címhez mérten, színes asztalok körül, a lampionok alatt egyre több fiatal foglalt helyet. „Pedig itt este fél 9 körül szokott kezdődni ám igazán az élet” – mondja a büfében citromot szeletelő pultos srác. „De úgy látom, ma legtöbben a Zacher Gábor beszélgetés miatt jöttek”.
Már a kezdés előtt megtelt a zalaegerszegi Csíz
A tér kiemelt helyén már áll az apró pódium, amin épp elfér két szék és egy asztalka. Valószínűleg Zacher Gábor jelenléte fogja megtölteni élettel és rengeteg izgalmas információval hamarosan a teret.
„Kifejezetten miatta jöttünk az előadásra. Dolgoztunk és munka után értünk csak ide, de addigra a jó helyeket már elfoglalták a fiatalok – mondja egy hölgy, aki már csak a színpad mögötti kis betonsávon talált egy kardigánon ülésre alkalmas részt. – Jó nekünk itt, a lényeg, hogy halljuk, amit mond. Nagyon régóta követem a doktor úr tevékenységét bárhol is bukkan fel, voltam több előadásán is. Úgy gondolom, a mi gyerekeinkért nem kell izgulnunk szerencsére, de jobb tisztában lenni néhány dologgal.”
Tovább sétálva a színes sörpadok és retro asztalkák között (az üléseken szigorúan rongyszőnyegek a kényelemért), elérkezünk a lazább megoldást választó babzsákokon heverészőkig.
„Szoktunk ide járni néha, de most tényleg csak miatta jöttünk. Mire ideértünk, már nem voltak jó helyek, ezért leültünk ide hátra két babzsákra. Szeretnénk meghallgatni az előadást, mert a távoli ismerősi körünkben volt, aki érintett a drogokkal kapcsolatban” – mondja két fiatal lány, Flóra és Sári.
Zacher Gábor: nincs könnyű- és keménydrog, csak kábítószer van
– Örülök, hogy itt vagyok Zalaegerszegen, nekem holnap szabadnapom van, úgyhogy épp ráérek hosszan beszélgetni önökkel. Gázos kérdés nincs, szerintem el tudják képzelni, hogy elég sok mindent láttam, szívesen válaszolok bármire – nyitotta meg a kellemes nyár végi szabadtéri estet dr. Zacher Gábor. – Van néhány olyan dolog, amit jobb, ha személyesen van alkalmam elmondani az embereknek. Például, hogy nincs könnyű- vagy keménydrog. Vannak kábítószerek, ezeket kémiai vagy hatásszempontok alapján csoportosítjuk – és kész. Az országban óvatos becslések szerint körülbelül 900 ezer alkoholbeteg él, és nagyjából 25 ezer kábítószerfüggő.
Míg a kábítószer szitokszó, addig az alkoholos függőségekről kevesebbet beszélünk.
Ha csak a környezetükben élőket nézik, máris láthatják, hogy társadalmilag mekkora problémákat okoz az alkoholizmus, fűzi hozzá.
Általában ismerünk valakit, akinek volt már élménye egy marihuanás cigarettával. Mindenkire másképp hat, van akire szinte alig, mások teljes ellazulásról számolnak be. Az, hogy több országban legalizálták – valójában nagy hiba. Hiszen nem tudják 100 százalékig kiszámítani az adott emberre gyakorolt hatását.
Dr. Zacher Gábor pódiumbeszélgetése telt ház előtt zajlott ZalaegerszegenFotók: Pezzetta Umberto
Akár pánikroham is kísérheti, vagy hányással nyilvánul meg, netán pszichózissal...
Zacher doktor szerint a szerekhez fordulás oka részben abban keresendő, hogy a fiatalok majdnem 50 százaléka szorong, a depresszió pedig a lakosság 31 százalékát érinti, és a helyzet évről évre romlik. A tudatmódosító szerek legalizálása mégsem lenne jó megoldás, bár társadalmi és szakmai párbeszédek során folyamatosan szóba hozzák. Noha a marihuánát „kapudrognak” tekintik sokan, ez nem jelenthető ki minden esetben. Ha valaki hétvégén „eki”-t (az ecstasy rövidítése, ami az MDMA – 3,4-metiléndioxi-metamfetamin – nevű szintetikus kábítószer utcai neve) használ, az még nem lesz kemény drogfüggő.
Nevetés és döbbenet: így hallgatták Zacher Gábort a fiatalok
– Az emberekben egyszerűen benne van a kíváncsiság..., és ez teljesen természetes. Jó eséllyel sokan ki is próbálják a kábítószer egy-egy buliban. Ez önmagában még nem jelenti azt, hogy valaki függő lesz. Általában akkor történhet megcsúszás, amikor valami olyat tud neki adni egy ilyen kemikália, amit amúgy nem érezne át...Volt olyan páciensem, aki azt mondta: „doki, betoltam az eki-t, és végre egyszer jól éreztem magam!” Ilyenkor valójában a kemikália avatkozik be az idegrendszerébe, hogy kellő szerotonint és dopamint termeljen. És ez az a pillanat, amikor átfordulhat függésbe valaki, úgy, hogy gyakorlatilag észre sem veszi – vázolta a folyamatot dr. Zacher Gábor.
Bár lassan alig látni az emberek tekintetét, de jól érezhető, hogy érdeklődve figyelnek, a fókusz sohasem tűnik el a színpadról. Kevés alkalom adódik, amikor szinte testközelből lehet ilyen információkat hallani. Még a fiatalok is intenzíven fülelnek, végig tapintható az előadás alatti csend. Néha persze összenéznek, jelentőségteljesen felhúzzák a szemöldöküket egy-egy húsbavágó mondatnál. Amiben nincs hiány, az előadó személye garancia a nevetésre, sírásra és elgondolkodásra egyaránt.
– Amikor egy drog- vagy alkoholfüggő megpróbál visszailleszkedni a normál világba, az egy év minimum. A visszakapaszkodás nehéz és fájdalmas út. A függő nap mint nap nyúl ahhoz a dologhoz, amitől függ, ráadásul egy viselkedésformát is kialakít hozzá.
„Mit szólnak például a sorozat-függőséghez?”
Ez a függőség is semmi más, mint szerotonin és dopamin hatás. Boldogságérzést okoz. A dohányzás... – ugye nem kell magyaráznom? Vagy az evésfüggőség. Amikor az ember felesége este 10 körül elindul a hűtő felé csendben... Kérem a hölgyeket, hogy a hűtő lámpáját inkább kapcsolják le. Most őszintén: kész lebukás a fényár, nem? – vázolja a sokak által megélt helyzetet dr. Zacher Gábor.
A beszélgetés vége felé közeledve Zacher Gábor körbenézve a térben, megemlíti, hogy a szülők felelőssége óriási: "Ha egy gyerek, a buliból hazatérve zavart, de még odasúgja apának, hogy „csak egy varázsdohányt próbáltam ki, tök jó volt”, az egy kritikus pillanat. Vagy levegőért kapkodva dühében felelősségre vonja, vagy nyel egyet és megkérdezi, milyen volt. Olvassunk utána! Legyünk képben, hogy elmondhassuk a veszélyeket, de váljunk partnereivé a gyerekünknek".
Az est végén egészen biztosan mindenki több információval tért haza – és remélhetően fogadalmakkal is a jövőre nézve.