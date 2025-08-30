Dr. Zacher Gábor: Míg a kábítószer szitokszó, addig az alkoholos függőségekről kevesebbet beszélünk (galéria)

Már kora este elkezdett megtelni a rendezvény helyszínéül kijelölt Csíz, ahol a „beülős kiülő” címhez mérten, színes asztalok körül, a lampionok alatt egyre több fiatal foglalt helyet. „Pedig itt este fél 9 körül szokott kezdődni ám igazán az élet” – mondja a büfében citromot szeletelő pultos srác. „De úgy látom, ma legtöbben a Zacher Gábor beszélgetés miatt jöttek”.

"Míg a kábítószer egy szitokszó, addig az alkoholos függőségekről kevesebbet beszélünk", mondja dr. Zacher Gábor

Fotó: Pezzetta Umberto / Forrás: Zalai Hírlap

Már a kezdés előtt megtelt a zalaegerszegi Csíz

A tér kiemelt helyén már áll az apró pódium, amin épp elfér két szék és egy asztalka. Valószínűleg Zacher Gábor jelenléte fogja megtölteni élettel és rengeteg izgalmas információval hamarosan a teret.

„Kifejezetten miatta jöttünk az előadásra. Dolgoztunk és munka után értünk csak ide, de addigra a jó helyeket már elfoglalták a fiatalok – mondja egy hölgy, aki már csak a színpad mögötti kis betonsávon talált egy kardigánon ülésre alkalmas részt. – Jó nekünk itt, a lényeg, hogy halljuk, amit mond. Nagyon régóta követem a doktor úr tevékenységét bárhol is bukkan fel, voltam több előadásán is. Úgy gondolom, a mi gyerekeinkért nem kell izgulnunk szerencsére, de jobb tisztában lenni néhány dologgal.”

Tovább sétálva a színes sörpadok és retro asztalkák között (az üléseken szigorúan rongyszőnyegek a kényelemért), elérkezünk a lazább megoldást választó babzsákokon heverészőkig.

„Szoktunk ide járni néha, de most tényleg csak miatta jöttünk. Mire ideértünk, már nem voltak jó helyek, ezért leültünk ide hátra két babzsákra. Szeretnénk meghallgatni az előadást, mert a távoli ismerősi körünkben volt, aki érintett a drogokkal kapcsolatban” – mondja két fiatal lány, Flóra és Sári.

"Szeretnénk meghallgatni az előadást, mert a távoli ismerősi körünkben azért volt, aki érintett a drogokkal kapcsolatban"... Fotó: Umberto Pezetta / Forrás: Zalai Hírlap

Zacher Gábor: nincs könnyű- és keménydrog, csak kábítószer van

– Örülök, hogy itt vagyok Zalaegerszegen, nekem holnap szabadnapom van, úgyhogy épp ráérek hosszan beszélgetni önökkel. Gázos kérdés nincs, szerintem el tudják képzelni, hogy elég sok mindent láttam, szívesen válaszolok bármire – nyitotta meg a kellemes nyár végi szabadtéri estet dr. Zacher Gábor. – Van néhány olyan dolog, amit jobb, ha személyesen van alkalmam elmondani az embereknek. Például, hogy nincs könnyű- vagy keménydrog. Vannak kábítószerek, ezeket kémiai vagy hatásszempontok alapján csoportosítjuk – és kész. Az országban óvatos becslések szerint körülbelül 900 ezer alkoholbeteg él, és nagyjából 25 ezer kábítószerfüggő.

Míg a kábítószer szitokszó, addig az alkoholos függőségekről kevesebbet beszélünk.

Ha csak a környezetükben élőket nézik, máris láthatják, hogy társadalmilag mekkora problémákat okoz az alkoholizmus, fűzi hozzá.