XIV. Leó pápa egynapos böjtöt és imát kért péntekre a békéért

„Földünket továbbra is háborúk sebzik a Szentföldön, Ukrajnában és sok más régióban (…), ezért felkérek minden hívőt, hogy böjtöléssel és imával töltse augusztus 22. napját” – mondta a katolikus egyházfő vatikáni heti audienciáján.

XIV. Leo böjti és imanapot hirdetett

XIV. Leó azt javasolta a hívőknek, hogy kérjék Istent: „töltsön el bennünket békével és igazságossággal, hogy letörülhessük az elhúzódó fegyveres konfliktusoktól szenvedők könnyeit”. A pápa már többször szorgalmazta az ukrajnai háború befejezésének fontosságát, és az ukrán elnök volt az első külföldi vezető, akivel telefonon beszélt, majd júliusban személyesen is találkozott Volodimir Zelenszkijjel.



