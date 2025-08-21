1 órája
XIV. Leó pápa egynapos böjtöt és imát kért péntekre a békéért
"Felkérek minden hívőt, hogy böjtöléssel és imával töltse augusztus 22. napját”, mondta XIV. Leó pápa. Ezt a békéért ajánlják majd a csatlakozók, hisz a Közel-Keleten, Ukrajnában és a világ számos más térségében háború dúl.
„Földünket továbbra is háborúk sebzik a Szentföldön, Ukrajnában és sok más régióban (…), ezért felkérek minden hívőt, hogy böjtöléssel és imával töltse augusztus 22. napját” – mondta a katolikus egyházfő vatikáni heti audienciáján.
XIV. Leó azt javasolta a hívőknek, hogy kérjék Istent: „töltsön el bennünket békével és igazságossággal, hogy letörülhessük az elhúzódó fegyveres konfliktusoktól szenvedők könnyeit”. A pápa már többször szorgalmazta az ukrajnai háború befejezésének fontosságát, és az ukrán elnök volt az első külföldi vezető, akivel telefonon beszélt, majd júliusban személyesen is találkozott Volodimir Zelenszkijjel.