augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

21°
+33
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Letörölni a könnyeket

1 órája

XIV. Leó pápa egynapos böjtöt és imát kért péntekre a békéért

Címkék#XIV. Leó pápa#béke#ima#Ukrajna

"Felkérek minden hívőt, hogy böjtöléssel és imával töltse augusztus 22. napját”, mondta XIV. Leó pápa. Ezt a békéért ajánlják majd a csatlakozók, hisz a Közel-Keleten, Ukrajnában és a világ számos más térségében háború dúl.

Zaol.hu

„Földünket továbbra is háborúk sebzik a Szentföldön, Ukrajnában és sok más régióban (…), ezért felkérek minden hívőt, hogy böjtöléssel és imával töltse augusztus 22. napját” – mondta a katolikus egyházfő vatikáni heti audienciáján. 

XIV. Leo böjti és imanapot hirdetett
Forrás: GettyImages


XIV. Leó azt javasolta a hívőknek, hogy kérjék Istent: „töltsön el bennünket békével és igazságossággal, hogy letörülhessük az elhúzódó fegyveres konfliktusoktól szenvedők könnyeit”.   A pápa már többször szorgalmazta az ukrajnai háború befejezésének fontosságát, és az ukrán elnök volt az első külföldi vezető, akivel telefonon beszélt, majd júliusban személyesen is találkozott Volodimir Zelenszkijjel.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu