augusztus 26., kedd

Izsó névnap

17°
+25
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyolc országból érkeztek

55 perce

A sci-fi és fantasy volt a legnépszerűbb, de az arab–izraeli háborúk is sokakat megmozgattak (galéria)

Címkék#Wolfpack#Szekeres Attila#makettező#verseny

Szombaton rendezték meg az Apáczai Csere János Művelődési Központban a 21. Wolfpack Makettversenyt és Kiállítást, amely immár nemzetközi szinten is komoly elismerést vívott ki magának. A rendezvényen 317 makett sorakozott fel, a versenyzők nyolc országból érkeztek Zalaegerszegre – gyakorlatilag közép-európai találkozóvá nőtte ki magát az esemény.

Jóna István

Szekeres Attila, a Wolfpack Makettverseny és Kiállítás főszervezője elmondta, hogy nagyjából sikerült elérni a tervezett létszámot, hiszen 300–350 nevezett makettre számítottak, és végül 317 alkotás érkezett. A környező országokból – Ukrajna kivételével – mindenhol képviseltették magukat a makettezők.

Wolfpack Makettverseny és Kiállítás
Wolfpack Makettverseny és Kiállítás: sokan voltak kíváncsiak a programra Fotó: Jóna István
 

A kiemelt kategória idén az arab–izraeli háborúkhoz kapcsolódott, s ennek kapcsán sokféle alkotás érkezett: harckocsik, repülők, helikopterek, hajók és különféle járművek egyaránt. Összesen húsz makett szerepelt ebben a mezőnyben.

Wolfpack: idén tarolt a sci-fi és fantasy is

Az idei versenyen a legnépesebb kategóriát azonban a sci-fi és fantasy ihlette alkotások adták. A szervezők szerint ebben a szegmensben a 3D-s nyomtatás nyitott új lehetőségeket, hiszen a rajongók saját tervezésű figurákat és modelleket is életre kelthettek.

3D nyomtatott Groot Fotó: Jóna István

Ez most nagyon felkapott irány, és szinte bármit meg lehet valósítani a technológia segítségével – fogalmazott Szekeres Attila. Hozzátette, a hagyományos témák továbbra is népszerűek: a második világháborús repülőgépek, diorámák és harcjelenetek évről évre sok indulót vonzanak, ahogy az autómakettek is, bár ez utóbbi szűkebb alkotói réteghez tartozik.

Megtudtuk, hogy a makettezés sokakat megmozgat: a tinédzserektől a nyugdíjasokig hódolnak e hobbinak, bár a tapasztalatok szerint a negyvenes generáció képviseli a legerősebb bázist.

Adományokkal segítették a zalaegerszegi menhelyet

A rendezvény nemcsak verseny, hanem börze is volt, amelyen a résztvevők a bolti áraknál kedvezőbben szerezhették be az alapanyagokat és a kiegészítőket. Idén is helyet kapott a Farkasok a kutyákért jótékonysági program, az adományokkal pedig a Bogáncs Állatvédő Egyesületet támogatták a szervezők. A látogatók a makettek megtekintése mellett kutyát sétáltathattak és veterán autókat is megcsodálhattak.

Szekeres Attila főszervező hangsúlyozta: a verseny előkészítése hónapokat vesz igénybe, már februárban elkezdték a munkát, szponzorokat kerestek, és a makettező fórumokon hirdették az eseményt. 

Látszik, hogy beletettük a munkát, mert sok a makett, sok a börzés, így úgy gondolom, sikeresnek mondhatjuk az idei Wolfpackot – összegezte Szekeres Attila.

Wolfpack Makettverseny és Kiállítás

Fotók: Jóna István

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu