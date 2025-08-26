A sci-fi és fantasy volt a legnépszerűbb, de az arab–izraeli háborúk is sokakat megmozgattak (galéria)

Szekeres Attila, a Wolfpack Makettverseny és Kiállítás főszervezője elmondta, hogy nagyjából sikerült elérni a tervezett létszámot, hiszen 300–350 nevezett makettre számítottak, és végül 317 alkotás érkezett. A környező országokból – Ukrajna kivételével – mindenhol képviseltették magukat a makettezők.

Wolfpack Makettverseny és Kiállítás: sokan voltak kíváncsiak a programra Fotó: Jóna István



A kiemelt kategória idén az arab–izraeli háborúkhoz kapcsolódott, s ennek kapcsán sokféle alkotás érkezett: harckocsik, repülők, helikopterek, hajók és különféle járművek egyaránt. Összesen húsz makett szerepelt ebben a mezőnyben.

Wolfpack: idén tarolt a sci-fi és fantasy is

Az idei versenyen a legnépesebb kategóriát azonban a sci-fi és fantasy ihlette alkotások adták. A szervezők szerint ebben a szegmensben a 3D-s nyomtatás nyitott új lehetőségeket, hiszen a rajongók saját tervezésű figurákat és modelleket is életre kelthettek.

3D nyomtatott Groot Fotó: Jóna István

– Ez most nagyon felkapott irány, és szinte bármit meg lehet valósítani a technológia segítségével – fogalmazott Szekeres Attila. Hozzátette, a hagyományos témák továbbra is népszerűek: a második világháborús repülőgépek, diorámák és harcjelenetek évről évre sok indulót vonzanak, ahogy az autómakettek is, bár ez utóbbi szűkebb alkotói réteghez tartozik.

Megtudtuk, hogy a makettezés sokakat megmozgat: a tinédzserektől a nyugdíjasokig hódolnak e hobbinak, bár a tapasztalatok szerint a negyvenes generáció képviseli a legerősebb bázist.

Adományokkal segítették a zalaegerszegi menhelyet

A rendezvény nemcsak verseny, hanem börze is volt, amelyen a résztvevők a bolti áraknál kedvezőbben szerezhették be az alapanyagokat és a kiegészítőket. Idén is helyet kapott a Farkasok a kutyákért jótékonysági program, az adományokkal pedig a Bogáncs Állatvédő Egyesületet támogatták a szervezők. A látogatók a makettek megtekintése mellett kutyát sétáltathattak és veterán autókat is megcsodálhattak.

Szekeres Attila főszervező hangsúlyozta: a verseny előkészítése hónapokat vesz igénybe, már februárban elkezdték a munkát, szponzorokat kerestek, és a makettező fórumokon hirdették az eseményt.