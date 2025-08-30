augusztus 30., szombat

MÁV-csoport

1 órája

Vonattal a Balatonhoz – az utószezoni menetrend is számos lehetőséget kínál

Balaton, utószezoni menetrend, MÁV-csoport, vonat, Kék Hullám

Hétfőn indul a MÁV-csoport utószezoni menetrendje, amely szeptember 21-ig lesz érvényben, így változatlanul gyakorta közlekednek majd vonatok a Balatonra, közölte a társaság.

Zaol.hu

Hétvégente indulnak a tóhoz a Keresztespók és Szitakötő InterRégiók, s az egész utószezonban használhatják az utazók az étkezőkocsikat a Balaton InterCityken. A Helikon InterRégiók továbbra is Győr és Keszthely, a Fenyves sebesvonatok pedig Pécs-Kaposvár-Tapolca között közlekednek kétóránként. A Dunakanyarból induló népszerű Jégmadár expresszvonat szintén hétvégente segít a közvetlen eljutásban.

A MÁV-csoport azt is tudatta: az őszi időjárás kedvezőbb a bicajosoknak is, így a déli parton mind a Balaton, mind a Tópart InterCityken megnövelt kerékpárszállító kapacitást biztosítanak, akárcsak az északi parton a Kék Hullám expressz- és a Vízipók sebesvonatokon. 

Az utószezonban is kényelmesen el lehet jutni a Balatonhoz vonattal
Forrás: MÁV-csoport

 

 

