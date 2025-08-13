Rendkívüli közlekedési helyzet
1 órája
Nem indult a vonat, az utasokat az egy órával későbbi szerelvényre irányították át Zalában
Egy órán át várakoztatta utasait szerda reggel Zalában a GySEV Zrt., miután a Nagykanizsáról Zalaegerszegre közlekedő reggeli vonat nem tudott elindulni.
A társaság közlése szerint a Nagykanizsáról 6.02 órakor induló vonatot műszaki okok miatt teljes viszonylaton lemondták. Az utasok a Nagykanizsáról Szombathelyre 7.05 órakor induló Pannonia InterRégió szerelvénnyel juthattak el célállomásaikra.
