Rendkívüli közlekedési helyzet

48 perce

Nem indult a vonat, az utasokat az egy órával későbbi szerelvényre irányították át Zalában

Címkék#járatkimaradás#GYSEV Zrt.#vasúti közlekedés#közlekedés

Egy órán át várakoztatta utasait szerda reggel Zalában a GySEV Zrt., miután a Nagykanizsáról Zalaegerszegre közlekedő reggeli vonat nem tudott elindulni.

Gyuricza Ferenc

A társaság közlése szerint a Nagykanizsáról 6.02 órakor induló vonatot műszaki okok miatt teljes viszonylaton lemondták. Az utasok a Nagykanizsáról Szombathelyre 7.05 órakor induló Pannonia InterRégió szerelvénnyel juthattak el célállomásaikra. 

 

