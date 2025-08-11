1 órája
Gázolt a vonat, ezért akadozik a vasúti közlekedés a Dunántúlon – zalai szerelvényeket is érint
Feltehetően öngyilkossági szándékkal lépett vasúti szerelvény elé egy ember hétfőn délelőtt Fejér vármegyében. A vonatgázolás miatt korlátozásokat kellett elrendelni az érintett szakaszon, ami többek között a Zala és Budapest közlekedő járatokat is érinti.
A feltételezések szerint öngyilkossági szándékkal lépett az áldozat a vonat elé
Fotó: Shaharia01
A vonatgázolásról – amiről nemrégiben portálunk is beszámolt – a Magyar Államvasutak Zrt. kommunikációs szolgálata, a MÁVINFORM adott tájékoztatót. Mint írják: a Déli pályaudvarról 10:30-kor Balatonfüredre elindult Katica InterRégió Dinnyés után elütött egy feltehetően öngyilkossági szándékkal a vonat elé lépő embert. A vonat utasait a katasztrófavédelem a helyszínen egy másik vonatra szállította át. A balesetet követő helyszínelés miatt egyelőre pontosan meg nem határozott időpontig a Gárdony és Székesfehérvár közötti szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért az utasoknak hosszabb eljutási időre és vonatkimaradásokra is számítaniuk kell. Dinnyés megállóhelyen mindkét irányban vonatok állnak az egyik vágányon. A forgalmi változások miatt a főváros és Zalaegerszeg közlekedő Göcsej InterCity szerelvények a Déli pályaudvar és Székesfehérvár közötti szakaszon egyelőre nem indultak el.
Nagy a baj: elgázolt egy embert a vonat a Dunántúlon, a járaton kétszázan utaztak